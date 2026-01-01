У місті на Волині подорожчало вивезення сміття: новий тариф

У місті на Волині подорожчало вивезення сміття: новий тариф
Ківерцівське житлово-комунальне господарство повторно звертається до жителів громади та нагадує про введення в дію нових тарифів на комунальні послуги

Про це йдеться на фейсбук-сторінці МВУЖКГ.

Новий тариф становит 49,67 гривень на одного мешканця в місяць.

Він діє з 1 липня 2026 року на підставі Рішення міськради №123 від 15 червня 2026 року.

Для довідки просять звертатися за телефоном: 066 720 43 87.

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Теги: сміття, Ківерці, новий тариф
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