У місті на Волині подорожчало вивезення сміття: новий тариф
Сьогодні, 13:11
Ківерцівське житлово-комунальне господарство повторно звертається до жителів громади та нагадує про введення в дію нових тарифів на комунальні послуги
Про це йдеться на фейсбук-сторінці МВУЖКГ.
Новий тариф становит 49,67 гривень на одного мешканця в місяць.
Він діє з 1 липня 2026 року на підставі Рішення міськради №123 від 15 червня 2026 року.
Для довідки просять звертатися за телефоном: 066 720 43 87.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці МВУЖКГ.
Новий тариф становит 49,67 гривень на одного мешканця в місяць.
Він діє з 1 липня 2026 року на підставі Рішення міськради №123 від 15 червня 2026 року.
Для довідки просять звертатися за телефоном: 066 720 43 87.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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