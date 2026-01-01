Курс валют на 18 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 18 липня. Долар зменшився ще на 13 коп. Водночас євро зріс на 10 коп. Злотий додав 1 коп.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,61 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,16 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,61 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,16 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 18 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 18 липня: прогноз
Сьогодні, 10:12
На Світязі потонув 20-річний хлопець
Сьогодні, 09:15