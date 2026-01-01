Чи очікувати магнітні бурі 18 липня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 18 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає відсутності магнітних бур.
За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин на Сонці відбулися 2 спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю, тож сонячна активність була на низькому рівні.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність залишиться низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
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Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає відсутності магнітних бур.
За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин на Сонці відбулися 2 спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю, тож сонячна активність була на низькому рівні.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність залишиться низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
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