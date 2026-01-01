На Світязі потонув 20-річний хлопець
Сьогодні, 09:15
На озері Світязь поблизу села Світязь Ковельського району потонув 20-річний хлопець.
Нещасний випадок стався ввечері 17 липня. Потопельника помітили відпочивальники. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Повідомлення до Служби порятунку "101" про виявлення у воді тіла людини надійшло о 18:17. На місці події працювали поліцейські та медики екстреної меддопомоги. Тіло загиблого юнака дістали водолази-рятувальники.
Попри проведені реанімаційні заходи врятувати життя чоловіка не вдалося. Медики констатували біологічну смерть. Причини й обставини загибелі 20-річного хлопця встановлюють правоохоронці.
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Нещасний випадок стався ввечері 17 липня. Потопельника помітили відпочивальники. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Повідомлення до Служби порятунку "101" про виявлення у воді тіла людини надійшло о 18:17. На місці події працювали поліцейські та медики екстреної меддопомоги. Тіло загиблого юнака дістали водолази-рятувальники.
Попри проведені реанімаційні заходи врятувати життя чоловіка не вдалося. Медики констатували біологічну смерть. Причини й обставини загибелі 20-річного хлопця встановлюють правоохоронці.
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