На Світязі потонув 20-річний хлопець





Нещасний випадок стався ввечері 17 липня. Потопельника помітили відпочивальники. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.



Повідомлення до Служби порятунку "101" про виявлення у воді тіла людини надійшло о 18:17. На місці події працювали поліцейські та медики екстреної меддопомоги. Тіло загиблого юнака дістали водолази-рятувальники.



Попри проведені реанімаційні заходи врятувати життя чоловіка не вдалося. Медики констатували біологічну смерть. Причини й обставини загибелі 20-річного хлопця встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На озері Світязь поблизу села Світязь Ковельського району потонув 20-річний хлопець.Нещасний випадок стався ввечері 17 липня. Потопельника помітили відпочивальники. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.Повідомлення до Служби порятунку "101" про виявлення у воді тіла людини надійшло о 18:17. На місці події працювали поліцейські та медики екстреної меддопомоги. Тіло загиблого юнака дістали водолази-рятувальники.Попри проведені реанімаційні заходи врятувати життя чоловіка не вдалося. Медики констатували біологічну смерть. Причини й обставини загибелі 20-річного хлопця встановлюють правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію