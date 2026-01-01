Понад половина волинських аквафермерів вирощує лососевих
Сьогодні, 08:20
У Волинській області у 2025 році аквакультурою займався 81 суб’єкт господарювання. Вони виростили та реалізували 427 тонн водних біоресурсів ‒ на 7,5% більше проти 2024 року.
Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Переважно на Волині вирощують лососеві види риб, обсяг яких у 2025 році склав 227 тонн, або 53,1% від загального обсягу виловленої риби.
Друге місце за популярністю впевнено посідає короп. Його в області виростили й виловили понад 113 тонн ‒ 26,5% від загального результату.
Крім коропових і лососевих, волинські аквафермери вирощували торік:
- карася сріблястого – 41,5 тонни (9,7%);
рослиноїдні види риб (товстолоб, білий амур) – 31,4 тонни (7,4%);
- щуку – 11,3 тонн (2,7%);
- осетрових – 1,3 тонни (0,3%);
- інші види риб (окунь, плітка, краснопірка, судак, лин, сом європейський) – 1,4 тонни (0,3%).
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Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Переважно на Волині вирощують лососеві види риб, обсяг яких у 2025 році склав 227 тонн, або 53,1% від загального обсягу виловленої риби.
Друге місце за популярністю впевнено посідає короп. Його в області виростили й виловили понад 113 тонн ‒ 26,5% від загального результату.
Крім коропових і лососевих, волинські аквафермери вирощували торік:
- карася сріблястого – 41,5 тонни (9,7%);
рослиноїдні види риб (товстолоб, білий амур) – 31,4 тонни (7,4%);
- щуку – 11,3 тонн (2,7%);
- осетрових – 1,3 тонни (0,3%);
- інші види риб (окунь, плітка, краснопірка, судак, лин, сом європейський) – 1,4 тонни (0,3%).
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