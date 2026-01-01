Коли починається і закінчується Успенський піст 2026 року: точні дати, що можна їсти





У цьому матеріалі зібрано актуальні дати, основні правила посту, особливості харчування та важливі церковні свята, що припадають на Спасівку, передає



Коли починається і закінчується Успенський піст 2026 року

За новоюліанським календарем, яким нині користується більшість православних громад України, Успенський піст триватиме:



- початок — 1 серпня 2026 року;



- закінчення — 14 серпня 2026 року.



Вже 15 серпня віряни святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці — одне з дванадесятих церковних свят, після якого завершується період посту.



Чому Успенський піст називають Спасівкою



У народі цей піст давно отримав назву Спасівка, адже саме в цей час святкують три відомі серпневі свята — Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси.



Вони символізують завершення літнього сезону, початок збору врожаю та вдячність Богові за земні дари. Саме тому Спасівка поєднує духовну підготовку із давніми українськими традиціями.



Які Спаси відзначають під час Успенського посту



Під час Спасівки віряни святкують три важливі дні.



Медовий Спас



Свято відкриває Успенський піст. У цей день традиційно освячують мед нового збору, воду та запашні трави.



Яблучний Спас



Це свято припадає на середину посту. До нього багато родин утримуються від споживання яблук нового врожаю, а після освячення плодів у храмі цей звичай завершується.



Горіховий Спас



Третій Спас символізує завершення жнив і початок збору горіхів. У багатьох регіонах саме цього дня печуть перший хліб із нового врожаю зерна.



Що можна їсти під час Успенського посту



Харчові обмеження залишаються важливою складовою посту, однак вони не є його головною метою.



Під час Спасівки зазвичай дозволяються:



овочі;



фрукти;



ягоди;



крупи;



бобові;



гриби;



горіхи;



мед;



хліб;



олія (у визначені дні).



Залежно від церковного календаря окремі дні можуть передбачати сухоїдіння або більш суворі правила харчування.



Яких продуктів варто уникати

На час посту традиційно відмовляються від:



м’яса;



ковбасних виробів;



сала;



молока;



сиру;



масла;



яєць.



Людям із хронічними захворюваннями, дітям, вагітним жінкам або тим, хто виконує важку фізичну роботу, варто узгодити ступінь посту зі священником та лікарем.



Головний зміст Успенського посту

Церква наголошує, що піст — це не лише зміна раціону.



У цей час віряни прагнуть більше молитися, відмовлятися від сварок, образ, заздрості та шкідливих звичок. Особлива увага приділяється добрим справам, допомозі ближнім, милосердю та духовному самовдосконаленню.



Саме внутрішні зміни вважаються головною метою будь-якого християнського посту.



Як правильно завершити Спасівку



Після завершення Успенського посту не рекомендується одразу переходити до важкої та жирної їжі.



Краще поступово розширювати раціон, зберігаючи помірність. Такий підхід допомагає організму легше адаптуватися після двотижневих обмежень.



Також завершення посту є нагодою подякувати Богові за пройдений духовний шлях та зустріти свято Успіння Пресвятої Богородиці з чистими думками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Успенський піст — один із чотирьох багатоденних постів у церковному році. Попри відносно коротку тривалість, він вважається одним із найсуворіших. Саме тому напередодні серпня багато українців цікавляться, коли закінчується Успенський піст 2026 року, які обмеження діють у цей період та як правильно його провести.У цьому матеріалі зібрано актуальні дати, основні правила посту, особливості харчування та важливі церковні свята, що припадають на Спасівку, передає ТСН Коли починається і закінчується Успенський піст 2026 рокуЗа новоюліанським календарем, яким нині користується більшість православних громад України, Успенський піст триватиме:- початок — 1 серпня 2026 року;- закінчення — 14 серпня 2026 року.Вже 15 серпня віряни святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці — одне з дванадесятих церковних свят, після якого завершується період посту.У народі цей піст давно отримав назву Спасівка, адже саме в цей час святкують три відомі серпневі свята — Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси.Вони символізують завершення літнього сезону, початок збору врожаю та вдячність Богові за земні дари. Саме тому Спасівка поєднує духовну підготовку із давніми українськими традиціями.Під час Спасівки віряни святкують три важливі дні.Медовий СпасСвято відкриває Успенський піст. У цей день традиційно освячують мед нового збору, воду та запашні трави.Яблучний СпасЦе свято припадає на середину посту. До нього багато родин утримуються від споживання яблук нового врожаю, а після освячення плодів у храмі цей звичай завершується.Горіховий СпасТретій Спас символізує завершення жнив і початок збору горіхів. У багатьох регіонах саме цього дня печуть перший хліб із нового врожаю зерна.Харчові обмеження залишаються важливою складовою посту, однак вони не є його головною метою.Під час Спасівки зазвичай дозволяються:овочі;фрукти;ягоди;крупи;бобові;гриби;горіхи;мед;хліб;олія (у визначені дні).Залежно від церковного календаря окремі дні можуть передбачати сухоїдіння або більш суворі правила харчування.Яких продуктів варто уникатиНа час посту традиційно відмовляються від:м’яса;ковбасних виробів;сала;молока;сиру;масла;яєць.Людям із хронічними захворюваннями, дітям, вагітним жінкам або тим, хто виконує важку фізичну роботу, варто узгодити ступінь посту зі священником та лікарем.Головний зміст Успенського постуЦерква наголошує, що піст — це не лише зміна раціону.У цей час віряни прагнуть більше молитися, відмовлятися від сварок, образ, заздрості та шкідливих звичок. Особлива увага приділяється добрим справам, допомозі ближнім, милосердю та духовному самовдосконаленню.Саме внутрішні зміни вважаються головною метою будь-якого християнського посту.Після завершення Успенського посту не рекомендується одразу переходити до важкої та жирної їжі.Краще поступово розширювати раціон, зберігаючи помірність. Такий підхід допомагає організму легше адаптуватися після двотижневих обмежень.Також завершення посту є нагодою подякувати Богові за пройдений духовний шлях та зустріти свято Успіння Пресвятої Богородиці з чистими думками.

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