Посольство США в Україні отримало нового керівника

Посольство США в Україні отримало нового керівника
Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала кар’єрна дипломатка Сандра Аудкірк. Вона змінила на цій посаді Джулі Девіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Що відомо про нову очільницю посольства

За інформацією відомства, Сандра Аудкірк є представницею вищого корпусу дипломатичної служби США та має понад 30 років досвіду міжнародної роботи.

З 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США, де обіймала посади заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла та радниці з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

У 2021-2024 роках очолювала Американський інститут на Тайвані.

Професійний профіль

Під час роботи у Вашингтоні Аудкірк займалася питаннями стратегічної конкуренції між державами, енергетичної безпеки, запровадження економічних санкцій та протидії фінансуванню загроз.

Також вона має значний досвід роботи за кордоном, зокрема у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Стамбулі та Пекіні.

Освіта та мови

Закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету, володіє китайською (мандаринською) та турецькою мовами.

Джулі Девіс завершила роботу в Україні

Нагадаємо, американська дипломатична місія в Києві зазнала кадрових змін. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишила свою посаду та завершила роботу в країні.

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Теги: прсольство США, нова очільниця
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