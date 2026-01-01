Посольство США в Україні отримало нового керівника

Сандра Аудкірк. Вона змінила на цій посаді Джулі Девіс.



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Що відомо про нову очільницю посольства



За інформацією відомства, Сандра Аудкірк є представницею вищого корпусу дипломатичної служби США та має понад 30 років досвіду міжнародної роботи.



З 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США, де обіймала посади заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла та радниці з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.



У 2021-2024 роках очолювала Американський інститут на Тайвані.



Професійний профіль



Під час роботи у Вашингтоні Аудкірк займалася питаннями стратегічної конкуренції між державами, енергетичної безпеки, запровадження економічних санкцій та протидії фінансуванню загроз.



Також вона має значний досвід роботи за кордоном, зокрема у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Стамбулі та Пекіні.



Освіта та мови



Закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету, володіє китайською (мандаринською) та турецькою мовами.



Джулі Девіс завершила роботу в Україні



Нагадаємо, американська дипломатична місія в Києві зазнала кадрових змін. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишила свою посаду та завершила роботу в країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала кар’єрна дипломатка. Вона змінила на цій посадіПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.За інформацією відомства, Сандра Аудкірк є представницею вищого корпусу дипломатичної служби США та має понад 30 років досвіду міжнародної роботи.З 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США, де обіймала посади заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла та радниці з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.У 2021-2024 роках очолювала Американський інститут на Тайвані.Під час роботи у Вашингтоні Аудкірк займалася питаннями стратегічної конкуренції між державами, енергетичної безпеки, запровадження економічних санкцій та протидії фінансуванню загроз.Також вона має значний досвід роботи за кордоном, зокрема у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Стамбулі та Пекіні.Закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету, володіє китайською (мандаринською) та турецькою мовами.Нагадаємо, американська дипломатична місія в Києві зазнала кадрових змін. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишила свою посаду та завершила роботу в країні.

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