На фронті загинув Герой з Волині Павло Шамрило

Трагічно обірвалося життя Захисника України Павла Олександровича Шамрила, 1997 року народження, жителя села Підбереззя.Про це повідомила Горохівська міська рада.Наприкінці 2023 року Павло без вагань став на захист України та мужньо виконував свій військовий обов’язок, боронячи рідну землю від російського агресора. Його життя обірвалося надто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, побратимів, друзів і всієї громади."Особливо тяжкою є ця втрата для його єдиного рідного брата, який втратив найдорожчу людину та надійну підтримку", - йдеться у повідомленні.Церемонія прощання із Героєм відбудеться 18 липня (субота) об 11:00 біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України, де буде проведено громадську панахиду.Після цього траурний кортеж із тілом Захисника прослідує центральними вулицями міста до рідної домівки Павла Шамрила у селі Підбереззя, де відбудеться чин похорону.Поховають Героя на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями.Відповідно до розпорядження міського голови, 17–18 липня у громаді оголошено Днями жалоби.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.