Для збору лохини: на Волинь привезли два автобуси індусів

Для збору лохини: на Волинь привезли два автобуси індусів
Два автобуси індусів привезли на Волинь для збору лохини.

Про це повідомили селяни, які мешкають на території Шацької селищної громади, пише ВолиньUA.

Зі слів місцевих жителів, індусів привезли на збір лохини. Всього приїхало два великих автобуси. Однак виникла проблема з поселенням мігрантів з Азії, оскільки селяни не в захваті від такої ідеї.

Нагадаємо, що питання масового завезення мігрантів з Азії та Африки до України час від часу озвучується як з боку представників влади, так і з боку громадських організацій і міграційних лобістів.

Нагадаємо, на Волині хочуть створити комплекс із вирощування лохини, для якого шукають майже $22 мільйони інвестицій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: індуси, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині суттєво зросли ціни на обмолот зерна: скільки беруть комбайнери
Сьогодні, 22:49
Лише одна точка на весь ринок: де у Луцьку продають чорницю
Сьогодні, 22:12
Для збору лохини: на Волинь привезли два автобуси індусів
Сьогодні, 21:47
На фронті загинув Герой з Волині Павло Шамрило
Сьогодні, 21:15
Євгенія Хмару призначили тимчасовим керівником Міноборони
Сьогодні, 20:38
Медіа
відео
1/8