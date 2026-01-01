Для збору лохини: на Волинь привезли два автобуси індусів





Про це повідомили селяни, які мешкають на території Шацької селищної громади, пише



Зі слів місцевих жителів, індусів привезли на збір лохини. Всього приїхало два великих автобуси. Однак виникла проблема з поселенням мігрантів з Азії, оскільки селяни не в захваті від такої ідеї.



Нагадаємо, що питання масового завезення мігрантів з Азії та Африки до України час від часу озвучується як з боку представників влади, так і з боку громадських організацій і міграційних лобістів.



Нагадаємо, на Волині хочуть створити

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два автобуси індусів привезли на Волинь для збору лохини.Про це повідомили селяни, які мешкають на території Шацької селищної громади, пише ВолиньUA Зі слів місцевих жителів, індусів привезли на збір лохини. Всього приїхало два великих автобуси. Однак виникла проблема з поселенням мігрантів з Азії, оскільки селяни не в захваті від такої ідеї.Нагадаємо, що питання масового завезення мігрантів з Азії та Африки до України час від часу озвучується як з боку представників влади, так і з боку громадських організацій і міграційних лобістів.Нагадаємо, на Волині хочуть створити комплекс із вирощування лохини, для якого шукають майже $22 мільйони інвестицій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію