Митник із Волині задекларував Mercedes GLC 300 за ціною майже вдвічі нижчою за ринкову

Сергій Здробилко задекларував Mercedes-Benz GLC 300 за майже 693 тисячі гривень.



Це майже вдвічі менше за найдешевші пропозиції аналогічних авто на вторинному ринку,



Журналісти поцікавилася в посадовця, як йому вдалося так вигідно придбати машину.



Про нове майно посадовця йдеться в його повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 27 червня 2026 року на сайті НАЗК.



Право власності на позашляховик начальник управління митних інформаційних технологій Волинської митниці Сергій Здробилко оформив 24 червня 2026 року. Задекларована вартість автомобіля – 692,9 тисячі гривень. У тому ж повідомленні зафіксовано два разові видатки на купівлю транспортного засобу: понад 500 тисяч гривень 18 червня та ще майже 193 тисячі гривень 22 червня 2026 року.



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Станом на липень 2026-го на одному із сайтів із продажу авто було опубліковано 15 оголошень щодо Mercedes-Benz GLC 300 2020 року. Ціни коливаються від приблизно мільйона до 2 мільйонів гривень. Тобто навіть найдешевша пропозиція на авторинку майже на 55% вища від вартості, яку задекларував посадовець.



Більшість виставлених на продаж GLC 300 у пропозиціях на сайті з продажу авто позначена як така, що «була в ДТП», – це типова позначка для авто з мінімальними пошкодженнями, придбаних через аукціони і завезених зі США.





Журналіст «Сили правди» зв’язався із паном Здробилком і запитав, як йому вдалося придбати позашляховик значно дешевше ринкової вартості.



«Скільки мені фірма запропонувала, стільки я і заплатив. Це з Америки «биток», – відповів митник, маючи на увазі, що авто має історію пошкоджень.



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Згідно з декларацією за 2025 рік автівки у Сергія Здробилка не було. Загалом торік дохід його сім’ї, у якій ще дружина і донька, складався суто із його зарплатні. Здробилко заробив на Волинській митниці майже 792 тисячі гривень. У власності посадовця – квартира площею 62 квадратних метри в Ковелі, набута у 2005 році за 78 тисяч гривень. Дружина митника Людмила Здробилко володіє земельною ділянкою площею 10 соток в Ковелі та квартирою в Луцьку на 43 квадратних метри, яку сім’я придбала 2022 року за 497 тисяч гривень.



На кінець 2025 року подружжя також мало готівкові заощадження: 17 тисяч доларів у Сергія Здробилка та 39 тисяч доларів і 5 тисяч євро – у його дружини. Крім того, родина зберігала гроші і на банківських рахунках, загалом – понад 137 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник управління митних інформаційних технологій Волинської митницізадекларував Mercedes-Benz GLC 300 за майже 693 тисячі гривень.Це майже вдвічі менше за найдешевші пропозиції аналогічних авто на вторинному ринку, пише «Сила правди».Журналісти поцікавилася в посадовця, як йому вдалося так вигідно придбати машину.Про нове майно посадовця йдеться в його повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 27 червня 2026 року на сайті НАЗК.Право власності на позашляховик начальник управління митних інформаційних технологій Волинської митниці Сергій Здробилко оформив 24 червня 2026 року. Задекларована вартість автомобіля – 692,9 тисячі гривень. У тому ж повідомленні зафіксовано два разові видатки на купівлю транспортного засобу: понад 500 тисяч гривень 18 червня та ще майже 193 тисячі гривень 22 червня 2026 року.Станом на липень 2026-го на одному із сайтів із продажу авто було опубліковано 15 оголошень щодо Mercedes-Benz GLC 300 2020 року. Ціни коливаються від приблизно мільйона до 2 мільйонів гривень. Тобто навіть найдешевша пропозиція на авторинку майже на 55% вища від вартості, яку задекларував посадовець.Більшість виставлених на продаж GLC 300 у пропозиціях на сайті з продажу авто позначена як така, що «була в ДТП», – це типова позначка для авто з мінімальними пошкодженнями, придбаних через аукціони і завезених зі США.Журналіст «Сили правди» зв’язався із паном Здробилком і запитав, як йому вдалося придбати позашляховик значно дешевше ринкової вартості.«Скільки мені фірма запропонувала, стільки я і заплатив. Це з Америки «биток», – відповів митник, маючи на увазі, що авто має історію пошкоджень.Згідно з декларацією за 2025 рік автівки у Сергія Здробилка не було. Загалом торік дохід його сім’ї, у якій ще дружина і донька, складався суто із його зарплатні. Здробилко заробив на Волинській митниці майже 792 тисячі гривень. У власності посадовця – квартира площею 62 квадратних метри в Ковелі, набута у 2005 році за 78 тисяч гривень. Дружина митникаволодіє земельною ділянкою площею 10 соток в Ковелі та квартирою в Луцьку на 43 квадратних метри, яку сім’я придбала 2022 року за 497 тисяч гривень.На кінець 2025 року подружжя також мало готівкові заощадження: 17 тисяч доларів у Сергія Здробилка та 39 тисяч доларів і 5 тисяч євро – у його дружини. Крім того, родина зберігала гроші і на банківських рахунках, загалом – понад 137 тисяч гривень.

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