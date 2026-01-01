У Польщі ухвалили постанову до річниці Волинської трагедії: як відреагувала Україна





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У МЗС України взяли до відома ухвалення Сеймом Республіки Польща чергової постанови з нагоди річниці трагічних подій на Волині.



У відомстві нагадали, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні вже віддала шану всім жертвам Волинської трагедії. Українські та польські високопосадовці вшанували пам'ять невинно вбитих українців та поляків як на території України, так і на території Польщі.



Заклик до діалогу

Україна розраховує на конструктивний і фаховий діалог з Польщею, а також на продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав. У МЗС наголосили, що правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом.



У відомстві підкреслили, що Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії.



"Біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім. Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу", - йдеться у заяві МЗС.



МЗС закликало до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної пам'яті обох країн та прагматичного добросусідства заради сильної України і сильної Польщі.



Нагадаємо, 11 липня на Волині відбулися заходи до 83-х роковин Волинської трагедії, до вшанування долучився й очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.



Раніше в польському Сеймі відбулося перше читання президентського законопроєкту, який передбачає кримінальну відповідальність за публічне пропагування ідеології ОУН і УПА. У відповідь МЗС України закликало Варшаву утриматися від ескалаційних кроків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна відреагувала на нову постанову Сейму Польщі з нагоди роковин Волинської трагедії, закликавши Варшаву до рівноправного діалогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.У МЗС України взяли до відома ухвалення Сеймом Республіки Польща чергової постанови з нагоди річниці трагічних подій на Волині.У відомстві нагадали, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні вже віддала шану всім жертвам Волинської трагедії. Українські та польські високопосадовці вшанували пам'ять невинно вбитих українців та поляків як на території України, так і на території Польщі.Заклик до діалогуУкраїна розраховує на конструктивний і фаховий діалог з Польщею, а також на продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав. У МЗС наголосили, що правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом.У відомстві підкреслили, що Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії."Біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім. Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу", - йдеться у заяві МЗС.МЗС закликало до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної пам'яті обох країн та прагматичного добросусідства заради сильної України і сильної Польщі.Нагадаємо, 11 липня на Волині відбулися заходи до 83-х роковин Волинської трагедії, до вшанування долучився й очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.Раніше в польському Сеймі відбулося перше читання президентського законопроєкту, який передбачає кримінальну відповідальність за публічне пропагування ідеології ОУН і УПА. У відповідь МЗС України закликало Варшаву утриматися від ескалаційних кроків.

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