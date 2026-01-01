ЄС уперше ухвалив санкції проти Росії за масовані обстріли Києва





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ЄС ухвалив нові санкції проти ВПК Росії



17 липня Євросоюз погодив шість пунктів обмежень, пов'язаних з масованими ударами Росії по Києву.



"Через нещодавні смертельні удари РФ по Києву у ніч на 1 та 5 липня 2026 року та жорстоку військову кампанію, навмисно спрямовану проти цивільної інфраструктури, Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо однієї особи та п'яти організацій", - йдеться у заяві.



Ці суб'єкти є частиною російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом безпілотників.



Усі п'ять перелічених організацій входять до групи компаній ABS Electro:



"АБС ЗЕіМ Автоматизація",



"Ессет Автоматизація",



"ВНДІР",



"Ессет Електро",



"Сокол Ессет".



Єдиною фізичною особою у списку є Ірина Харісова, голова правління групи компаній ABS Electro та директор кількох компаній цієї групи.



Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі ЄС.



Що відомо про компанію ABS Electro



Компанія розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни за допомогою безпілотників.



Ці підприємства сприяють розробці систем, які підвищують можливості російських дронів "Шахед" і "Герань". Також вони збільшують їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.



Низка компаній виробляє автоматизовані системи керування для енергетичного сектору, що приносить значні прибутки РФ.



Нагадаємо, що Греція не підтримує новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Причина - заборона на експорт російського газу до третіх країн може послабити позиції компаній у Європі.



15 липня, під час засідання Комітету постійних представників ЄС, рішення щодо нових санкцій проти РФ так і не прийняли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз уперше ввів санкції проти РФ через смертоносні обстріли Києва. Тільки 2 липня Росія вбила у столиці України 31 людину.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення на сайті Ради ЄС.17 липня Євросоюз погодив шість пунктів обмежень, пов'язаних з масованими ударами Росії по Києву."Через нещодавні смертельні удари РФ по Києву у ніч на 1 та 5 липня 2026 року та жорстоку військову кампанію, навмисно спрямовану проти цивільної інфраструктури, Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо однієї особи та п'яти організацій", - йдеться у заяві.Ці суб'єкти є частиною російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом безпілотників.Усі п'ять перелічених організацій входять до групи компаній ABS Electro:"АБС ЗЕіМ Автоматизація","Ессет Автоматизація","ВНДІР","Ессет Електро","Сокол Ессет".Єдиною фізичною особою у списку є, голова правління групи компаній ABS Electro та директор кількох компаній цієї групи.Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі ЄС.Компанія розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни за допомогою безпілотників.Ці підприємства сприяють розробці систем, які підвищують можливості російських дронів "Шахед" і "Герань". Також вони збільшують їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.Низка компаній виробляє автоматизовані системи керування для енергетичного сектору, що приносить значні прибутки РФ.Нагадаємо, що Греція не підтримує новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Причина - заборона на експорт російського газу до третіх країн може послабити позиції компаній у Європі.15 липня, під час засідання Комітету постійних представників ЄС, рішення щодо нових санкцій проти РФ так і не прийняли.

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