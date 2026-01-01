На Волині собака покусав дитину: тварину у власниці конфіскували
Сьогодні, 16:07
У Маневицькому районному суді жінку визнали винною в порушенні правил утримання домашньої тварини.
Про це стало відомо з постанови суду, передає Район.Маневичі.
Собака породи американський стафордширський тер'єр покусала малолітню дівчинку на прибудинковій території. Тварина перебувала без намордника і без нагляду господині.
Дитина потрапила до лікарні. Власниця собаки визнала свою провину. У суді жінці призначили штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, суд конфіскував собаку. Тварину передадуть державній установі «Маневицька виправна колонія № 42» або іншим правоохоронним органам для службових завдань.
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Про це стало відомо з постанови суду, передає Район.Маневичі.
Собака породи американський стафордширський тер'єр покусала малолітню дівчинку на прибудинковій території. Тварина перебувала без намордника і без нагляду господині.
Дитина потрапила до лікарні. Власниця собаки визнала свою провину. У суді жінці призначили штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, суд конфіскував собаку. Тварину передадуть державній установі «Маневицька виправна колонія № 42» або іншим правоохоронним органам для службових завдань.
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