На Волині собака покусав дитину: тварину у власниці конфіскували





Про це стало відомо з постанови суду, передає



Собака породи американський стафордширський тер'єр покусала малолітню дівчинку на прибудинковій території. Тварина перебувала без намордника і без нагляду господині.



Дитина потрапила до лікарні. Власниця собаки визнала свою провину. У суді жінці призначили штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, суд конфіскував собаку. Тварину передадуть державній установі «Маневицька виправна колонія № 42» або іншим правоохоронним органам для службових завдань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицькому районному суді жінку визнали винною в порушенні правил утримання домашньої тварини.Про це стало відомо з постанови суду, передає Район.Маневичі Собака породи американський стафордширський тер'єр покусала малолітню дівчинку на прибудинковій території. Тварина перебувала без намордника і без нагляду господині.Дитина потрапила до лікарні. Власниця собаки визнала свою провину. У суді жінці призначили штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, суд конфіскував собаку. Тварину передадуть державній установі «Маневицька виправна колонія № 42» або іншим правоохоронним органам для службових завдань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію