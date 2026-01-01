У Луцьку попрощалися з трьома Героями

Відбулося прощання із захисниками УкраїнитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 17 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїнів Вадима Чвира, Альберта Свіци та Павла Корчука.Чвир Вадим Сергійович (28.12.1997 року народження) загинув 13 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у м. Слов'янськ Краматорського району Донецької області.Свіца Альберт Антонович (23.03.1970 року народження) загинув 5 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області.Корчук Павло Миколайович (28.12.1993 року народження) загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.Помолилися за упокій душ військовослужбовців та провели їх в останню дорогу рідні, побратимами і жителі громади.Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.