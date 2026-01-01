СБУ збила російський бомбардувальник Ту-95 в Енгельсі, який обстрілював Україну

Володимир Зеленський підтвердив знищення військового літака Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів.



Про це глава держави повідомив у мережі Х, передає



«Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону – близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося», - розповів Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпідтвердив знищення військового літака Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів.Про це глава держави повідомив у мережі Х, передає Укрінформ «Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону – близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося», - розповів Зеленський.

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