У Польщі різко підскочила кількість заяв про злочини на ґрунті ненависті до українців





Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на дані Нацполіції Польщі, пише



Загалом у 2024 році громадяни України, які проживають у Польщі, подали 267 заяв про «злочини на ґрунті ненависті». За 2025 рік було загалом 275 таких заяв.



Але вже за пів року 2026-го фіксують «явне зростання» — уже було подано 180 таких заяв. Це на понад 30% більше, якщо порівняти з тенденціями минулого року, і майже на 35% більше, як порівняти з 2024 роком.



Варто зазначити, що йдеться про отримані правоохоронцями заяви, а не виявлені та підтверджені злочини.



Яцек Кухарчик, соціолог і президент Інституту громадських справ, вважає, що кількість злочинів на основі ненависті до українців може бути навіть більшою, оскільки деякі жертви не хочуть повідомляти про такі випадки через острах.



Соціолог вважає, що «токсична атмосфера», що оточує українців у Польщі, поширюється із заяв політиків та інтернету в реальний світ.



«У нас є ефект згоди. Більше не потрібно соромитися, а деякі навіть вважають напади на українців джерелом гордості. Не забуваймо, що накопичений гнів також посилюється “російськими тролями”», — сказав він.



Дослідження, підготовлене Press Club Polska та Data House Res Futura, показало, що неприязнь до України тижнями зростала в польському сегменті інтернету й наприкінці травня кожен п’ятий допис критикував Україну.



Дослідники помітили, що понад половину всього гніву в польському інтернеті — 52% — провокують дописи ультраправої партії «Конфедерація». Ба більше, алгоритми соцмереж ще більше підсилюють і систематично «винагороджують» антиукраїнський контент. Це стосується не лише дописів політиків, а й пересічних дописувачів.

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