Ексочільник МВС Клименко стане секретарем РНБО

Ігор Клименко стане секретарем Ради національної безпеки та оборони України.



Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



«Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави й людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується», — написав Зеленський.



За його словами, головне наразі — це «максимально результативна координація між усіма складниками в секторі безпеки й оборони та щоденний контроль за виконанням рішень». Також пріоритетом він назвав координацію оборонних виробництв.



«Кожне рішення РНБО України та Ставки верховного головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України й уся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей», — зазначив Зеленський.



Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь склад Кабміну.



Уже ввечері 15 липня Зеленський повідомив депутатам фракції «Слуга Народу», що запропонує міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міноборони Федорова. Відставка Федорова спровокувала хвилю негативної реакції в соцмережах. На ранок 16 липня в Києві та інших містах України почалися протести проти його відставки.



За кандидатуру Клименка на посаді очільника Міноборони виступили командири «Азову» Денис Прокопенко та «Хартії» Ігор Оболєнський. Прокопенко описав Клименка як посадовця, який, бувши міністром внутрішніх справ, «приділяв багато уваги та часу фронтовим питанням» й «активно працював над переходом армії на корпусну систему».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній міністр внутрішніх справстане секретарем Ради національної безпеки та оборони України.Про це повідомив президент, пише Громадське «Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави й людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується», — написав Зеленський.За його словами, головне наразі — це «максимально результативна координація між усіма складниками в секторі безпеки й оборони та щоденний контроль за виконанням рішень». Також пріоритетом він назвав координацію оборонних виробництв.«Кожне рішення РНБО України та Ставки верховного головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України й уся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей», — зазначив Зеленський.Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь склад Кабміну.Уже ввечері 15 липня Зеленський повідомив депутатам фракції «Слуга Народу», що запропонує міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міноборони Федорова. Відставка Федорова спровокувала хвилю негативної реакції в соцмережах. На ранок 16 липня в Києві та інших містах України почалися протести проти його відставки.За кандидатуру Клименка на посаді очільника Міноборони виступили командири «Азову»та «Хартії» Ігор Оболєнський. Прокопенко описав Клименка як посадовця, який, бувши міністром внутрішніх справ, «приділяв багато уваги та часу фронтовим питанням» й «активно працював над переходом армії на корпусну систему».

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