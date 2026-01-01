У Зеленського запевнили, що Федоров залишиться «в команді»

Михайло Федоров після звільнення з посади міністра оборони України залишиться «в команді» президента Володимира Зеленського. Нині вирішується, на якій посаді.



Про це сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами, пише



«Президент вчора й позавчора говорив із Михайлом Федоровим (Михайло про це теж сказав на своїй пресконференції). І так, вони чітко говорили, що Михайло залишається в команді… Не все вирішується за один день, але вони вдвох це визначать. Михайло сам сказав, що не бачить себе як радник президента чи на деяких інших позиціях, про які вони говорили… У них спільний інтерес працювати разом у команді. У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі», — сказав Литвин.



Нагадаємо, уже третій день поспіль в українських містах організовують протести із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Лунали також заклики до заміни головкома ЗСУ Олександра Сирського — за даними медіа, Офіс президента пояснював звільнення Федорова конфліктом із Сирським.



Радник президента відкинув припущення, що Володимир Зеленський у цій ситуації віддає перевагу Сирському, хоч і визнав, що «ситуація може мати такий вигляд зовні».



У соцмережах також лунали припущення, що масова підтримка Федорова на протестах та його відвертість на пресконференції вплинуть на його шанси відшукати нове місце в команді Зеленського. А втім, Литвин відзначив виступ Федорова за відкритість: «Це була дуже класна пресконференція Михайла Федорова, і якби урядовці частіше відкрито і ясно спілкувались на такому самому рівні, то це б нам тут усім багато що зробило легшим».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! після звільнення з посади міністра оборони України залишиться «в команді» президента. Нині вирішується, на якій посаді.Про це сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами, пише Громадське «Президент вчора й позавчора говорив із Михайлом Федоровим (Михайло про це теж сказав на своїй пресконференції). І так, вони чітко говорили, що Михайло залишається в команді… Не все вирішується за один день, але вони вдвох це визначать. Михайло сам сказав, що не бачить себе як радник президента чи на деяких інших позиціях, про які вони говорили… У них спільний інтерес працювати разом у команді. У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі», — сказав Литвин.Нагадаємо, уже третій день поспіль в українських містах організовують протести із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Лунали також заклики до заміни головкома ЗСУ— за даними медіа, Офіс президента пояснював звільнення Федорова конфліктом із Сирським.Радник президента відкинув припущення, що Володимир Зеленський у цій ситуації віддає перевагу Сирському, хоч і визнав, що «ситуація може мати такий вигляд зовні».У соцмережах також лунали припущення, що масова підтримка Федорова на протестах та його відвертість на пресконференції вплинуть на його шанси відшукати нове місце в команді Зеленського. А втім, Литвин відзначив виступ Федорова за відкритість: «Це була дуже класна пресконференція Михайла Федорова, і якби урядовці частіше відкрито і ясно спілкувались на такому самому рівні, то це б нам тут усім багато що зробило легшим».

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