У Зеленського запевнили, що Федоров залишиться «в команді»
Сьогодні, 15:41
Михайло Федоров після звільнення з посади міністра оборони України залишиться «в команді» президента Володимира Зеленського. Нині вирішується, на якій посаді.
Про це сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами, пише Громадське.
«Президент вчора й позавчора говорив із Михайлом Федоровим (Михайло про це теж сказав на своїй пресконференції). І так, вони чітко говорили, що Михайло залишається в команді… Не все вирішується за один день, але вони вдвох це визначать. Михайло сам сказав, що не бачить себе як радник президента чи на деяких інших позиціях, про які вони говорили… У них спільний інтерес працювати разом у команді. У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі», — сказав Литвин.
Нагадаємо, уже третій день поспіль в українських містах організовують протести із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Лунали також заклики до заміни головкома ЗСУ Олександра Сирського — за даними медіа, Офіс президента пояснював звільнення Федорова конфліктом із Сирським.
Радник президента відкинув припущення, що Володимир Зеленський у цій ситуації віддає перевагу Сирському, хоч і визнав, що «ситуація може мати такий вигляд зовні».
У соцмережах також лунали припущення, що масова підтримка Федорова на протестах та його відвертість на пресконференції вплинуть на його шанси відшукати нове місце в команді Зеленського. А втім, Литвин відзначив виступ Федорова за відкритість: «Це була дуже класна пресконференція Михайла Федорова, і якби урядовці частіше відкрито і ясно спілкувались на такому самому рівні, то це б нам тут усім багато що зробило легшим».
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Про це сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами, пише Громадське.
«Президент вчора й позавчора говорив із Михайлом Федоровим (Михайло про це теж сказав на своїй пресконференції). І так, вони чітко говорили, що Михайло залишається в команді… Не все вирішується за один день, але вони вдвох це визначать. Михайло сам сказав, що не бачить себе як радник президента чи на деяких інших позиціях, про які вони говорили… У них спільний інтерес працювати разом у команді. У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі», — сказав Литвин.
Нагадаємо, уже третій день поспіль в українських містах організовують протести із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Лунали також заклики до заміни головкома ЗСУ Олександра Сирського — за даними медіа, Офіс президента пояснював звільнення Федорова конфліктом із Сирським.
Радник президента відкинув припущення, що Володимир Зеленський у цій ситуації віддає перевагу Сирському, хоч і визнав, що «ситуація може мати такий вигляд зовні».
У соцмережах також лунали припущення, що масова підтримка Федорова на протестах та його відвертість на пресконференції вплинуть на його шанси відшукати нове місце в команді Зеленського. А втім, Литвин відзначив виступ Федорова за відкритість: «Це була дуже класна пресконференція Михайла Федорова, і якби урядовці частіше відкрито і ясно спілкувались на такому самому рівні, то це б нам тут усім багато що зробило легшим».
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