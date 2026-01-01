Євгенія Хмару призначили тимчасовим керівником Міноборони

Кабінет Міністрів за погодженням із Президентом України призначивтимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони України.Про це повідомило Міністерство оборони України.Євгеній Хмара — генерал-майор, який до переходу в Міноборони тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України. На цю посаду його призначили 5 січня 2026 року.Раніше Хмара очолював Центр спеціальних операцій «А» СБУ, більш відомий як «Альфа». Начальником підрозділу його призначили 25 серпня 2025 року.ЦСО «А» — спеціальний бойовий підрозділ СБУ, який проводить операції на фронті, застосовує ударні безпілотні комплекси та працює в оперативній і оперативно-тактичній глибині противника.За словами Президента України Володимира Зеленського, Євгеній Хмара відповідав за далекобійні операції СБУ. Серед його завдань у Міноборони залишатимуться контроль далекобійних операцій Сил безпеки та підтримка бойових підрозділів.