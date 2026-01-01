Євгенія Хмару призначили тимчасовим керівником Міноборони
Сьогодні, 20:38
Кабінет Міністрів за погодженням із Президентом України призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони України.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Євгеній Хмара — генерал-майор, який до переходу в Міноборони тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України. На цю посаду його призначили 5 січня 2026 року.
Раніше Хмара очолював Центр спеціальних операцій «А» СБУ, більш відомий як «Альфа». Начальником підрозділу його призначили 25 серпня 2025 року.
ЦСО «А» — спеціальний бойовий підрозділ СБУ, який проводить операції на фронті, застосовує ударні безпілотні комплекси та працює в оперативній і оперативно-тактичній глибині противника.
За словами Президента України Володимира Зеленського, Євгеній Хмара відповідав за далекобійні операції СБУ. Серед його завдань у Міноборони залишатимуться контроль далекобійних операцій Сил безпеки та підтримка бойових підрозділів.
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Про це повідомило Міністерство оборони України.
Євгеній Хмара — генерал-майор, який до переходу в Міноборони тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України. На цю посаду його призначили 5 січня 2026 року.
Раніше Хмара очолював Центр спеціальних операцій «А» СБУ, більш відомий як «Альфа». Начальником підрозділу його призначили 25 серпня 2025 року.
ЦСО «А» — спеціальний бойовий підрозділ СБУ, який проводить операції на фронті, застосовує ударні безпілотні комплекси та працює в оперативній і оперативно-тактичній глибині противника.
За словами Президента України Володимира Зеленського, Євгеній Хмара відповідав за далекобійні операції СБУ. Серед його завдань у Міноборони залишатимуться контроль далекобійних операцій Сил безпеки та підтримка бойових підрозділів.
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