Євгенія Хмару призначили тимчасовим керівником Міноборони

Євгенія Хмару призначили тимчасовим керівником Міноборони
Кабінет Міністрів за погодженням із Президентом України призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони України.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Євгеній Хмара — генерал-майор, який до переходу в Міноборони тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України. На цю посаду його призначили 5 січня 2026 року.

Раніше Хмара очолював Центр спеціальних операцій «А» СБУ, більш відомий як «Альфа». Начальником підрозділу його призначили 25 серпня 2025 року.

ЦСО «А» — спеціальний бойовий підрозділ СБУ, який проводить операції на фронті, застосовує ударні безпілотні комплекси та працює в оперативній і оперативно-тактичній глибині противника.

За словами Президента України Володимира Зеленського, Євгеній Хмара відповідав за далекобійні операції СБУ. Серед його завдань у Міноборони залишатимуться контроль далекобійних операцій Сил безпеки та підтримка бойових підрозділів.


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Теги: Хмара, Міноборони
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