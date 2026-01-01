Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 18 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 18 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 18 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 18 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень помірний дощ. Гроза.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень помірний, місцями значний дощ. Гроза, місцями град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.
Температура води в річці Стир +22°, в озері Світязь +23°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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