Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 18 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 18 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень помірний дощ. Гроза.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень помірний, місцями значний дощ. Гроза, місцями град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

Температура води в річці Стир +22°, в озері Світязь +23°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 18 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень помірний дощ. Гроза.Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень помірний, місцями значний дощ. Гроза, місцями град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.Температура води в річці Стир +22°, в озері Світязь +23°

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію