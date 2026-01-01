Лише одна точка на весь ринок: де у Луцьку продають чорницю





Журналісти



На Центральному ринку журналістам відшукати чорницю не вдалося. Натомість на Завокзальному ринку лісову ягоду продавали на двох торговіих точках. За словами продавчинь, чорницю привезли з Камінь-Каширщини.



За літр чорниці тут просять близько 290 гривень. Попри доволі високу ціну, покупці продовжують цікавитися ягодою. Чорницю купують як для споживання у свіжому вигляді, так і для заморожування на зиму, приготування варення та домашньої випічки.



Нагадаємо, на початку сезону, чорниця коштувала 200 гривень за літрову банку майже у всіх господарів.



Водночас на прилавках луцьких ринків уже значно більше лохини, яка нині частково витісняє чорницю з асортименту сезонних ягід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сезон чорниці на Волині поступово добігає завершення. Якщо ще кілька тижнів тому лісову ягоду можна було побачити на багатьох торгових точках, то зараз знайти її значно складніше.Журналісти ВСН перевірили, чи продають чорницю на луцьких ринках та які ціни на неї встановили продавці.На Центральному ринку журналістам відшукати чорницю не вдалося. Натомість на Завокзальному ринку лісову ягоду продавали на двох торговіих точках. За словами продавчинь, чорницю привезли з Камінь-Каширщини.За літр чорниці тут просять близько 290 гривень. Попри доволі високу ціну, покупці продовжують цікавитися ягодою. Чорницю купують як для споживання у свіжому вигляді, так і для заморожування на зиму, приготування варення та домашньої випічки.Нагадаємо, на початку сезону, чорниця коштувала 200 гривень за літрову банку майже у всіх господарів.Водночас на прилавках луцьких ринків уже значно більше лохини, яка нині частково витісняє чорницю з асортименту сезонних ягід.

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