На Волині суттєво зросли ціни на обмолот зерна: скільки беруть комбайнери





Журналісти



Нагадаємо, що минулого сезону власники комбайнів просили за роботу в середньому 40–50 гривень за одну сотку.



Цьогоріч ціни помітно виросли. Більшість господарів, які мають власну техніку, пропонують послуги по 70–80 гривень за сотку. Основна причина такого здорожчання — значне підвищення цін на пальне у 2026 році. Остаточна вартість часто залежить від того, яку саме культуру потрібно зібрати, наскільки складна ділянка та якою технікою працює комбайнер.



Окремо трапляються пропозиції з оплатою за гектари. Наприклад, у Ковельському районі за обмолот ріпаку просять 2000 гривень, а пшениці — 2100 гривень за гектар. У таких випадках за пальне має платити сам власник поля.



Жнивна кампанія на Волині вже набрала обертів. Аграрії успішно завершують збір озимих культур, а середня врожайність складає близько 4,5 тонни з гектара, що є досить хорошим показником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині стартували жнива ранніх зернових, а разом із ними зросла й вартість послуг зі збирання врожаю. Цьогоріч господарям доведеться заплатити за молотьбу значно більше, ніж торік: ціни на обмолот зерна подекуди підвищилися майже вдвічі. Основною причиною здорожчання аграрії називають суттєве зростання вартості пального.Журналісти ВСН поспілкувалися з волинськими господарями, аби дізнатися скільки цього року обходиться послуга молотьби зерна.Нагадаємо, що минулого сезону власники комбайнів просили за роботу в середньому 40–50 гривень за одну сотку.Цьогоріч ціни помітно виросли. Більшість господарів, які мають власну техніку, пропонують послуги по 70–80 гривень за сотку. Основна причина такого здорожчання — значне підвищення цін на пальне у 2026 році. Остаточна вартість часто залежить від того, яку саме культуру потрібно зібрати, наскільки складна ділянка та якою технікою працює комбайнер.Окремо трапляються пропозиції з оплатою за гектари. Наприклад, у Ковельському районі за обмолот ріпаку просять 2000 гривень, а пшениці — 2100 гривень за гектар. У таких випадках за пальне має платити сам власник поля.Жнивна кампанія на Волині вже набрала обертів. Аграрії успішно завершують збір озимих культур, а середня врожайність складає близько 4,5 тонни з гектара, що є досить хорошим показником.

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