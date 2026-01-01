18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають День металурга, а віряни вшанують пам'ять святих мучеників Якинта й Еміліана.
Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко (на фото).
Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, а також у співзасновника туристичної компанії «GEO express» Геннадія Голуба.
Вітаємо їх, а також іменників цього дня – тих, хто носить ім’я Афанасій, Омелян, Іван, Степан.
Бажаємо всього великого здоров'я, достатку й радості від життя.
18 липня в Україні і світі святкують День ідеальної сім'ї. Це день, присвячений визнанню важливості міцності сімейних зв'язків і святкуванню всіх тих чудових речей, які роблять нас сім'єю. Ідеальної сім'ї не існує. І це свято не про ідеальну сім'ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи спілкування, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім'ї показує, що поняття ідеальної сім'ї може відрізнятися в різних сім'ях, і це не проблема.
Також 18 липня Всесвітній день слухання. Це щорічна глобальна подія, яка відзначається 18 липня. день присвячений розумінню світу, природного середовища, цього суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли варто заспокоїтися, "відкритий вуха" і вивчати звукові ландшафти. Запрошую вас відчути навколишній світ через звук, сприймати його з увагою та відкритістю. Ви можете відвідати природні місця, слухати птахів, лісовий ліс, води річки або навіть міський гамір.
А ще 18 липня День народження "Тетріса". Саме цього дня 1985 року була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ у червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" – геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.
18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели. Нельсон Мандела посвятив своє життя справі світу і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув'язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом Свободи Південної Африки, обраним демократичним шляхом. Його внесок у боротьбу за демократію, рівність, права дітей та інших уразливих груп населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко (на фото).
Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, а також у співзасновника туристичної компанії «GEO express» Геннадія Голуба.
Вітаємо їх, а також іменників цього дня – тих, хто носить ім’я Афанасій, Омелян, Іван, Степан.
Бажаємо всього великого здоров'я, достатку й радості від життя.
18 липня в Україні і світі святкують День ідеальної сім'ї. Це день, присвячений визнанню важливості міцності сімейних зв'язків і святкуванню всіх тих чудових речей, які роблять нас сім'єю. Ідеальної сім'ї не існує. І це свято не про ідеальну сім'ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи спілкування, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім'ї показує, що поняття ідеальної сім'ї може відрізнятися в різних сім'ях, і це не проблема.
Також 18 липня Всесвітній день слухання. Це щорічна глобальна подія, яка відзначається 18 липня. день присвячений розумінню світу, природного середовища, цього суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли варто заспокоїтися, "відкритий вуха" і вивчати звукові ландшафти. Запрошую вас відчути навколишній світ через звук, сприймати його з увагою та відкритістю. Ви можете відвідати природні місця, слухати птахів, лісовий ліс, води річки або навіть міський гамір.
А ще 18 липня День народження "Тетріса". Саме цього дня 1985 року була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ у червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" – геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.
18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели. Нельсон Мандела посвятив своє життя справі світу і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув'язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом Свободи Південної Африки, обраним демократичним шляхом. Його внесок у боротьбу за демократію, рівність, права дітей та інших уразливих груп населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Посольство США в Україні отримало нового керівника
17 липня, 23:19
Лише одна точка на весь ринок: де у Луцьку продають чорницю
17 липня, 22:12
Для збору лохини: на Волинь привезли два автобуси індусів
17 липня, 21:47