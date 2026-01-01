18 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають День металурга, а віряни вшанують пам'ять святих мучеників Якинта й Еміліана.Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії(на фото).Також день народження 18 липня у журналістівта, а також у співзасновника туристичної компанії «GEO express»Вітаємо їх, а також іменників цього дня – тих, хто носить ім’я Афанасій, Омелян, Іван, Степан.Бажаємо всього великого здоров'я, достатку й радості від життя.18 липня в Україні і світі святкують День ідеальної сім'ї. Це день, присвячений визнанню важливості міцності сімейних зв'язків і святкуванню всіх тих чудових речей, які роблять нас сім'єю. Ідеальної сім'ї не існує. І це свято не про ідеальну сім'ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи спілкування, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім'ї показує, що поняття ідеальної сім'ї може відрізнятися в різних сім'ях, і це не проблема.Також 18 липня Всесвітній день слухання. Це щорічна глобальна подія, яка відзначається 18 липня. день присвячений розумінню світу, природного середовища, цього суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли варто заспокоїтися, "відкритий вуха" і вивчати звукові ландшафти. Запрошую вас відчути навколишній світ через звук, сприймати його з увагою та відкритістю. Ви можете відвідати природні місця, слухати птахів, лісовий ліс, води річки або навіть міський гамір.А ще 18 липня День народження "Тетріса". Саме цього дня 1985 року була представлена ​​електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ у червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" – геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели. Нельсон Мандела посвятив своє життя справі світу і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув'язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом Свободи Південної Африки, обраним демократичним шляхом. Його внесок у боротьбу за демократію, рівність, права дітей та інших уразливих груп населення.