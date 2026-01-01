Суд може забрати все: коли за кредити одного з подружжя відповідатиме вся сім’я

Суд може забрати все: коли за кредити одного з подружжя відповідатиме вся сім’я
За борги лише одного з подружжя можуть стягнути спільне сімейне майно, якщо в суді доведуть, що позичені гроші чи оформлений кредит пішли на потреби всієї родини.

Про це пише Судово-юридична газета.

Відповідно до положень Сімейного кодексу України, будь-які рішення щодо спільного майна чоловік і дружина мають ухвалювати разом. Коли один із партнерів підписує якусь угоду, закон за замовчуванням припускає, що інший дав на це згоду. Проте, якщо великий правочин уклали без відома партнера і він виходить за межі звичайних побутових покупок, його можна анулювати через суд.

Якщо ж справа стосується операцій із цінним майном, нерухомістю чи автівками, а також угод, які вимагають державної реєстрації чи посвідчення у нотаріуса, без офіційного, письмового й нотаріально завіреного дозволу другої половинки не обійтися.

Водночас спільні сімейні активи можуть конфіскувати для покриття збитків від злочину, який скоїв один із подружжя. Це законно лише тоді, коли в судовому порядку буде чітко доведено, що це майно купували за гроші, здобуті кримінальним шляхом.

Сам процес примусового стягнення боргів стандартний: державні виконавці заарештовують майно, блокують та списують кошти з рахунків або ж забирають речі для їхнього подальшого продажу на торгах. Для цього служба використовує всі передбачені законом інструменти, аби повністю виконати рішення суду.

Спори про те, чи має чоловік або дружина відповідати за борги партнера, досі часто виникають у судах, і головне в таких справах — довести, що гроші бралися на потреби родини, або ж навпаки — спростувати це. Саме від того, чи вдасться іншому з подружжя показати, що позика не стосувалася спільних інтересів, залежить остаточне рішення суду.

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Теги: суд, кредити, майно, стягнення
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