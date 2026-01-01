Свята в серпні 2026 року: повний перелік важливих дат, чи будуть додаткові вихідні

Свята в серпні 2026 року: повний перелік важливих дат, чи будуть додаткові вихідні
Саме цього місяця українці святкують День Державного Прапора та День Незалежності України, а також десятки міжнародних подій, присвячених екології, культурі, спорту та різним професіям.

Серпень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів

У серпні 2026 року налічується 31 календарний день. З них 21 день робочий, а 10 днів припадають на традиційні вихідні — суботи та неділі.

Робочими днями будуть 3–7, 10–14, 17–21, 24–28 та 31 серпня. Відпочиватимуть українці 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 серпня.

Найважливішим державним святом місяця є День Незалежності України, який святкують 24 серпня. Також 23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора України. У мирний час День Незалежності є офіційним святковим неробочим днем.

Втім, під час дії воєнного стану норми законодавства щодо надання додаткових вихідних у зв’язку зі святковими днями не застосовуються. Тому 24 серпня 2026 року залишиться звичайним робочим днем, якщо на той момент діятиме воєнний стан і не буде внесено змін до законодавства.

Міжнародні та державні свята в серпні 2026 року: календар подій і важливі дати


1 серпня — День інкасатора;

2 серпня — День Повітряних сил Збройниx сил України;

5 серпня — Міжнародний день світлофора;

8 серпня — День військ зв’язку Збройниx сил України;

9 серпня — Мiжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини;

12 серпня — Міжнародний день молоді;

15 серпня — День археолога;

19 серпня — День пасічника;

23 серпня — День Державного Прапора України;

24 серпня — День Незалежності України;

29 серпня — День авіації України; День далекобійника;

30 серпня — День шахтаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: свята, календар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Свята в серпні 2026 року: повний перелік важливих дат, чи будуть додаткові вихідні
Сьогодні, 05:17
Коли починається і закінчується Успенський піст 2026 року: точні дати, що можна їсти
Сьогодні, 03:14
У який термін найкраще копати ранню картоплю: найкращі дні в липні 2026 року
Сьогодні, 01:30
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Посольство США в Україні отримало нового керівника
17 липня, 23:19
Медіа
відео
1/8