Свята в серпні 2026 року: повний перелік важливих дат, чи будуть додаткові вихідні

Саме цього місяця українці святкують День Державного Прапора та День Незалежності України, а також десятки міжнародних подій, присвячених екології, культурі, спорту та різним професіям.У серпні 2026 року налічується 31 календарний день. З них 21 день робочий, а 10 днів припадають на традиційні вихідні — суботи та неділі.Робочими днями будуть 3–7, 10–14, 17–21, 24–28 та 31 серпня. Відпочиватимуть українці 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 серпня.Найважливішим державним святом місяця є День Незалежності України, який святкують 24 серпня. Також 23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора України. У мирний час День Незалежності є офіційним святковим неробочим днем.Втім, під час дії воєнного стану норми законодавства щодо надання додаткових вихідних у зв’язку зі святковими днями не застосовуються. Тому 24 серпня 2026 року залишиться звичайним робочим днем, якщо на той момент діятиме воєнний стан і не буде внесено змін до законодавства.1 серпня — День інкасатора;2 серпня — День Повітряних сил Збройниx сил України;5 серпня — Міжнародний день світлофора;8 серпня — День військ зв’язку Збройниx сил України;9 серпня — Мiжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини;12 серпня — Міжнародний день молоді;15 серпня — День археолога;19 серпня — День пасічника;23 серпня — День Державного Прапора України;24 серпня — День Незалежності України;29 серпня — День авіації України; День далекобійника;30 серпня — День шахтаря.