Літак, ПВО та сотні солдатів: Генштаб повідомив про втрати ворога





Про це вранці 18 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:



особового складу — близько 1 427 410 (+1 420) осіб;

танків — 12 151 (+3);

бойових броньованих машин — 24 956 (+10);

артилерійських систем — 46 169 (+85);

РСЗВ — 1 946 (+3);

засоби ППО — 1 502 (+6);

літаків — 438 (+1);

гелікоптерів — 354 (0);

наземних робототехнічних комплексів — 1 943 (+11);

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 414 798 (+1 914);

крилаті ракети — 4 914 (+5);

кораблі / катери — 34 (0);

підводні човни — 2 (0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 121 742 (+526);

спеціальна техніка — 4 428 (+4).



«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — сказано у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу російська армія втратила 1420 одиниць особового складу, літак та 85 артилерійських систем.Про це вранці 18 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:особового складу — близько 1 427 410 (+1 420) осіб;танків — 12 151 (+3);бойових броньованих машин — 24 956 (+10);артилерійських систем — 46 169 (+85);РСЗВ — 1 946 (+3);засоби ППО — 1 502 (+6);літаків — 438 (+1);гелікоптерів — 354 (0);наземних робототехнічних комплексів — 1 943 (+11);БПЛА оперативно–тактичного рівня — 414 798 (+1 914);крилаті ракети — 4 914 (+5);кораблі / катери — 34 (0);підводні човни — 2 (0);автомобільна техніка та автоцистерни — 121 742 (+526);спеціальна техніка — 4 428 (+4).«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — сказано у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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