Літак, ПВО та сотні солдатів: Генштаб повідомив про втрати ворога
Сьогодні, 09:38
За минулу добу російська армія втратила 1420 одиниць особового складу, літак та 85 артилерійських систем.
Про це вранці 18 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 427 410 (+1 420) осіб;
танків — 12 151 (+3);
бойових броньованих машин — 24 956 (+10);
артилерійських систем — 46 169 (+85);
РСЗВ — 1 946 (+3);
засоби ППО — 1 502 (+6);
літаків — 438 (+1);
гелікоптерів — 354 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 1 943 (+11);
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 414 798 (+1 914);
крилаті ракети — 4 914 (+5);
кораблі / катери — 34 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 121 742 (+526);
спеціальна техніка — 4 428 (+4).
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — сказано у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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Про це вранці 18 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 427 410 (+1 420) осіб;
танків — 12 151 (+3);
бойових броньованих машин — 24 956 (+10);
артилерійських систем — 46 169 (+85);
РСЗВ — 1 946 (+3);
засоби ППО — 1 502 (+6);
літаків — 438 (+1);
гелікоптерів — 354 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 1 943 (+11);
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 414 798 (+1 914);
крилаті ракети — 4 914 (+5);
кораблі / катери — 34 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 121 742 (+526);
спеціальна техніка — 4 428 (+4).
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — сказано у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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