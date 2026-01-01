Літак, ПВО та сотні солдатів: Генштаб повідомив про втрати ворога

Літак, ПВО та сотні солдатів: Генштаб повідомив про втрати ворога
За минулу добу російська армія втратила 1420 одиниць особового складу, літак та 85 артилерійських систем.

Про це вранці 18 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 427 410 (+1 420) осіб;
танків — 12 151 (+3);
бойових броньованих машин — 24 956 (+10);
артилерійських систем — 46 169 (+85);
РСЗВ — 1 946 (+3);
засоби ППО — 1 502 (+6);
літаків — 438 (+1);
гелікоптерів — 354 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 1 943 (+11);
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 414 798 (+1 914);
крилаті ракети — 4 914 (+5);
кораблі / катери — 34 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 121 742 (+526);
спеціальна техніка — 4 428 (+4).

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!», — сказано у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати ворога, зведення, Генштаб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 18 липня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Літак, ПВО та сотні солдатів: Генштаб повідомив про втрати ворога
Сьогодні, 09:38
На Світязі потонув 20-річний хлопець
Сьогодні, 09:15
Понад половина волинських аквафермерів вирощує лососевих
Сьогодні, 08:20
Суд може забрати все: коли за кредити одного з подружжя відповідатиме вся сім’я
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8