Виробник лохини з Волині створив бренд YAGODA-KO та планує розширити плантації





Навесні 2021 року було закладено 5 гектарів лохиниа, а влітку 2023 — ще 12 гектарів. Наразі загальна площа становить 17 гектарів, і господарство планує її подальше розширення.



Лохину вирощують виключно у відкритому ґрунті — без теплиць і тунелів. Для плантацій обрали два перевірені сорти різних термінів дозрівання — Дюк і Чандлер.



Також підприємство створило власний бренд — YAGODA-KO.



Як розповів директор ТОВ «Пальче» Юрій Боцеровський, це сімейний бізнес, власниками якого є батько та син — Ігор та Олександр Лехи. Назва торгової марки YAGODA-KO — ідея власника: частинка «Ко» символізує команду професіоналів із волинського села Котів, що стоїть за кожною коробкою смачної лохини.



За роки роботи ТОВ «Пальче» зіштовхнулося з трьома основними викликами.



«Основні труднощі, які нам доводиться долати, — підготовка ґрунту, контроль кислотності, заморозки та підтоплення. З досвідом ми вже оптимізували ці процеси та зменшили всі ризики», — розповів Юрій Боцеровський.



Лохина вимагає кислого ґрунту з певним рівнем pH, якого досягають завдяки крапельному зрошенню — саме через систему зрошення подається підкислювач. Підтоплення стало однією з найбільших проблем на початку ягідної історії підприємства — давалося взнаки розташування плантацій у специфічному мікрорельєфі. Але з часом господарство навчилося з цим боротися.



Від заморозків поки що захищаються традиційними методами — димом та обприскуванням кущів, завдяки чому на пагонах формується захисний бар’єр. Використання вітряків або парових гранат господарство лише розглядає на перспективу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємства «Пальче» з Волині розпочинало з виготовлення запчастин для зернозбиральної та бурякозбиральної техніки. Проте у 2016 році фермери обрали новий напрям діяльності — ягідництво. Про це пише Ягідник Навесні 2021 року було закладено 5 гектарів лохиниа, а влітку 2023 — ще 12 гектарів. Наразі загальна площа становить 17 гектарів, і господарство планує її подальше розширення.Лохину вирощують виключно у відкритому ґрунті — без теплиць і тунелів. Для плантацій обрали два перевірені сорти різних термінів дозрівання — Дюк і Чандлер.Також підприємство створило власний бренд — YAGODA-KO.Як розповів директор ТОВ «Пальче» Юрій Боцеровський, це сімейний бізнес, власниками якого є батько та син — Ігор та Олександр Лехи. Назва торгової марки YAGODA-KO — ідея власника: частинка «Ко» символізує команду професіоналів із волинського села Котів, що стоїть за кожною коробкою смачної лохини.За роки роботи ТОВ «Пальче» зіштовхнулося з трьома основними викликами.«Основні труднощі, які нам доводиться долати, — підготовка ґрунту, контроль кислотності, заморозки та підтоплення. З досвідом ми вже оптимізували ці процеси та зменшили всі ризики», — розповів Юрій Боцеровський.Лохина вимагає кислого ґрунту з певним рівнем pH, якого досягають завдяки крапельному зрошенню — саме через систему зрошення подається підкислювач. Підтоплення стало однією з найбільших проблем на початку ягідної історії підприємства — давалося взнаки розташування плантацій у специфічному мікрорельєфі. Але з часом господарство навчилося з цим боротися.Від заморозків поки що захищаються традиційними методами — димом та обприскуванням кущів, завдяки чому на пагонах формується захисний бар’єр. Використання вітряків або парових гранат господарство лише розглядає на перспективу.

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