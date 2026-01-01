У Луцьку попрощались із загиблим захисником Володимиром Ігнатовичем

У Луцьку попрощались із загиблим захисником Володимиром Ігнатовичем
Сьогодні, 30 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Володимира Ігнатовича. Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, друзі, побратимами і жителі громади.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Ігнатович Володимир Петрович (28.07.1992 року народження) помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у м. Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.

Дякуємо за подвиг, відвагу та любов до Батьківщини. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку попрощались із загиблим захисником Володимиром Ігнатовичем

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


У Луцьку попрощались із загиблим захисником Володимиром Ігнатовичем
У Луцьку попрощались із загиблим захисником Володимиром Ігнатовичем
У Луцьку попрощались із загиблим захисником Володимиром Ігнатовичем

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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