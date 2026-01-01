У дев'яти волинян виявили кліщовий енцефаліт





Про це 30 липня у коментарі Ольга Хомік.



«Цього року усі хворі — з Ковельського району. Зокрема, 4 випадки підтвердили у мешканців Самарівської громади, 4 — у мешканців Забродівської громади та 1 випадок у Ратнівській громаді», — говорить Ольга Хомік.



В Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що упродовж останнього тижня липня кліщовий вірусний енцефаліт виявили у трьох волинян.



«Захворіли 49-річна жінка та 64-річний чоловік із Забродівської громади, а також 48-річна жінка з Самарівської громади, — каже Ольга Хомік. — Усі вони підхопили хворобу в лісі, де збирали гриби та ягоди».



За словами Ольги Хомік, наразі усі хворі на кліщовий енцефаліт отримують необхідне лікування у медичних закладах



Що таке кліщовий вірусний енцефаліт

Як додала професіонал з громадського здоров'я, кліщовий вірусний енцефаліт — це гостре вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему. Зараження найчастіше відбувається через укус інфікованого кліща.



Перші симптоми захворювання, зазвичай, з'являються через 7-14 днів після укусу кліща. Серед основних проявів — підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, біль у м'язах і суглобах, нудота. У частини хворих після короткочасного покращення стану розвивається ураження нервової системи: сильний головний біль, блювання, порушення свідомості, парези або паралічі.



У тяжких випадках можуть розвиватися менінгіт, енцефаліт, порушення координації рухів, судоми та інші неврологічні ускладнення. Тому при появі схожих симптомів, особливо після укусу кліща, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, радить Ольга Хомік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року на Волині у дев'яти волинян лабораторно підтвердили кліщовий вірусний енцефаліт. Торік в області було три випадки хвороби.Про це 30 липня у коментарі Суспільному розповіла професіонал громадського здоров'я обласного центру контролю та профілактики хвороб«Цього року усі хворі — з Ковельського району. Зокрема, 4 випадки підтвердили у мешканців Самарівської громади, 4 — у мешканців Забродівської громади та 1 випадок у Ратнівській громаді», — говорить Ольга Хомік.В Центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що упродовж останнього тижня липня кліщовий вірусний енцефаліт виявили у трьох волинян.«Захворіли 49-річна жінка та 64-річний чоловік із Забродівської громади, а також 48-річна жінка з Самарівської громади, — каже Ольга Хомік. — Усі вони підхопили хворобу в лісі, де збирали гриби та ягоди».За словами Ольги Хомік, наразі усі хворі на кліщовий енцефаліт отримують необхідне лікування у медичних закладахЩо таке кліщовий вірусний енцефалітЯк додала професіонал з громадського здоров'я, кліщовий вірусний енцефаліт — це гостре вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему. Зараження найчастіше відбувається через укус інфікованого кліща.Перші симптоми захворювання, зазвичай, з'являються через 7-14 днів після укусу кліща. Серед основних проявів — підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, біль у м'язах і суглобах, нудота. У частини хворих після короткочасного покращення стану розвивається ураження нервової системи: сильний головний біль, блювання, порушення свідомості, парези або паралічі.У тяжких випадках можуть розвиватися менінгіт, енцефаліт, порушення координації рухів, судоми та інші неврологічні ускладнення. Тому при появі схожих симптомів, особливо після укусу кліща, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, радить Ольга Хомік.

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