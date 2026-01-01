На Волині водій вантажівки пошкодив дві службові авто ТЦК та застосував сльозогінний газ

На Волині водій вантажівки пошкодив дві службові авто ТЦК та застосував сльозогінний газ
На автодорозі поблизу Маневичів водій вантажівки, якого зупинила поліція та військовослужбовці ТЦК та СП для перевірки документів, застосував сльозогінний газ та пошкодив дві службові автівки.

Подія трапилася 29 липня, розповіла Суспільному речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волині Уляна Кравчук. Відео з затримання чоловіка почали поширюватися у різних Telegram-каналах 30 липня.

Зі слів Уляни Кравчук, під час перевірки військово-облікових документів працівники поліції та військовослужбовці ТЦК встановили, що 31-річний водій перебуває на військовому обліку в одному з територіальних центрів комплектування Рівненської області та з 15 червня є порушником військового обліку у зв'язку з неприбуттям за повісткою.

Водій застосував сльозогінний газ у бік одного з військовослужбовців, після чого, рухаючись заднім ходом на вантажному автомобілі, здійснив наїзд на службовий автомобіль та допустив зіткнення із ще однією службовою машиною.

Наразі водій пройшов військово-лікарську комісію. Його призвали на військову службу по мобілізації до однієї з військових частин Сил оборони України.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини інциденту встановлюються у межах чинного законодавства, зазначила Уляна Кравчук.

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Теги: Волинь, вантажівка, ТЦК
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