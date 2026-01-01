Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 31 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 31 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 31 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 31 липня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 31-33°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 29-34°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Андрій Разумовський більше не керує «Інвестором»: стало відомо, кому дістався бізнес
Сьогодні, 20:47
Не дочекався звістки: помер ветеран з Волині Ігор Пашкевич, син якого зник безвісти зник на війні
Сьогодні, 20:36
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 31 липня
Сьогодні, 20:00
Чоловік, якого дістали з-під завалів будинку у Львові, - працівник поліції
Сьогодні, 19:09
На Волині водій вантажівки пошкодив дві службові авто ТЦК та застосував сльозогінний газ
Сьогодні, 18:23
Медіа
відео
1/8