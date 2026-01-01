Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 31 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 31 липня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 31-33°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 29-34°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 31 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 31-33°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 29-34°.

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