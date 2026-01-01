Андрій Разумовський більше не керує «Інвестором»: стало відомо, кому дістався бізнес





Про це у коментарі Суспільному він



Згідно з законом про запобігання корупції, Разумовський не може суміщати обов'язки підприємця з посадою секретаря. На те, щоб уникнути конфлікту інтересів і позбутися прав керівника приватної компанії у нього було 15 днів.



«Компанія "Інвестор" вже передана декілька днів тому в особисту власність моєї дружини (Ангеліна Богданович — ред). Якщо вона матиме бажання, то ми також передамо їй частку управління. Я керівником вже не є», — сказав Разумовський.



Напередодні Суспільне поспілкувалося з регіональною аналітикинею руху «Чесно» Наталією Бахамент. З її слів, призначення на посаду секретаря крупного забудовника може створити ризики для міста. Зокрема, у сфері будівництва.



На це Разумовський відповів, що наразі компанія «Інвестор», яку він очолював понад 10 років, зводить у межах Луцька одну багатоповерхівку.



Також Суспільне поцікавилося у новообраного очільника Луцькради про перші кроки на посаді. З його слів, про кадрові зміни у команді поки говорити рано.



«Буде розподіл зон відповідальності між заступниками, — сказав Разумовський. — Хочу познайомитися з усіма департаментами, комунальними підприємствами і старостатами, поспілкуватися і уточнити проблеми».



Що відомо про зміну секретаря у Луцькій міській раді

38-річна



Ввечері 28 липня на сайті Луцької міської ради з'явилося розпорядження про



Замість Катерини Шкльоди таємним голосуванням депутати обрали її однопартійця Андрія Разумовського. Його кандидатура була єдиною у бюлетені для голосування. Разумовського на посаді секретаря Луцької міської ради підтримали 32 обранці. Голосувати відмовилися представники партії «Європейська Солідарність».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Забудовник, новообраний секретар і виконував обов'язків Луцького міського голови Андрій Разумовський більше не керує будівельною компанією «Інвестор».Про це у коментарі Суспільному він розповів у перший свій робочий день, 30 липня.Згідно з законом про запобігання корупції, Разумовський не може суміщати обов'язки підприємця з посадою секретаря. На те, щоб уникнути конфлікту інтересів і позбутися прав керівника приватної компанії у нього було 15 днів.«Компанія "Інвестор" вже передана декілька днів тому в особисту власність моєї дружини (— ред). Якщо вона матиме бажання, то ми також передамо їй частку управління. Я керівником вже не є», — сказав Разумовський.Напередодні Суспільне поспілкувалося з регіональною аналітикинею руху «Чесно». З її слів, призначення на посаду секретаря крупного забудовника може створити ризики для міста. Зокрема, у сфері будівництва.На це Разумовський відповів, що наразі компанія «Інвестор», яку він очолював понад 10 років, зводить у межах Луцька одну багатоповерхівку.Також Суспільне поцікавилося у новообраного очільника Луцькради про перші кроки на посаді. З його слів, про кадрові зміни у команді поки говорити рано.«Буде розподіл зон відповідальності між заступниками, — сказав Разумовський. — Хочу познайомитися з усіма департаментами, комунальними підприємствами і старостатами, поспілкуватися і уточнити проблеми».38-річна Катерина Шкльода була призначена на посаду секретаря Луцької міської ради 25 березня 2026 року. Це сталося після відставки колишнього очільника міської ради Ігоря Поліщука , який 23 березня написав заяву на звільнення. Шкльоду під час таємного голосування тоді підтримав 31 депутат.Ввечері 28 липня на сайті Луцької міської ради з'явилося розпорядження про добровільне складання Шкльодою повноважень секретаря . 29 липня на сесії депутати підтримали її рішення залишити головування у раді.Замість Катерини Шкльоди таємним голосуванням депутати обрали її однопартійця Андрія Разумовського. Його кандидатура була єдиною у бюлетені для голосування. Разумовського на посаді секретаря Луцької міської ради підтримали 32 обранці. Голосувати відмовилися представники партії «Європейська Солідарність».

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