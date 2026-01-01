Відставка Луцького міського голови: депутати проголосували за зняття з посади Ігоря Поліщука

Ігоря Поліщука.



Про це повідомляють кореспонденти



"Ця відставка абсолютно не пов'язана ні з НАБУ, ні з аудитом. Обставини, які спонукали мене до написання такої заяви деталізувати не вважаю за потрібне", — сказав Ігор Поліщук.



На сесії зареєструвалися 32 депутати. "За" припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука проголосували 38 депуатів.



Ігор Поліщук подякував лучанам, депутатам, працівникам комунальних установ, підприємцям та військовим за роботу та конструктивну критику.



Що відомо про дострокове припинення повноважень Луцьким міським головою та секретарем ради



23 березня у документах на офіційному сайті Луцької міської ради зʼявилися два проєкти рішення про дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука та секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка. "За" або ж "Проти" цих проєктів рішень депутати голосуватимуть на черговій сесії міської ради 25 березня.



Що відомо про обшуки у Луцького міського голови



19 грудня 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки вдома та на робочому місці у Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Також обшуки відбулися у кабінеті голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Обидва посадовці прокоментували слідчі дії та візит НАБУ.



І Луцький міський голова, і голова Волиньради підтвердили проведення обшуків, зазначивши, що жодних документів чи матеріалів у них не вилучали. Ймовірну причину обушків обидва посадовці не назвали, пославшись на таємницю слідства.



В обідню пору Ігор Поліщук скликав пресконференцію, подякувавши представникам НАБУ за "професійність та коректну поведінку" та повідомив, що ні підозри, ні залучення його, як свідка правоохоронці не зробили.



Згодом на сайті НАБУ з'явилася інформація про те, що депутату Волинської обласної ради, депутату Луцької міської ради та колишньому народному депутату, який є користувачем земельної ділянки у Луцьку, повідомили про підозру в отриманні хабаря. Підозри отримали Анатолій Вітів та Микола Федік.



Після обшуків в Ігоря Поліщука коментував ситуацію політолог Антон Бугайчук: "Яка там роль Ігоря Поліщука — поки що не зрозуміло, але можна сказати, що для втілення цього проєкту, будівництва житлового комплексу, потрібне погодження міської ради, затвердження детального плану території там і інші моменти. І так само обласної ради, тому що, якщо я не помиляюся, це є ділянка обласної комунальної власності. Ось, власне, з цим може бути і пов'язано: з тим, що міський голова має вирішальний вплив на прийняття рішень в місті Луцьку".



У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.

