Президент нагородив паралімпійця з Волині державною відзнакою

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами спортсменів національної паралімпійської збірної України — чемпіонів і призерів ХІV зимових Паралімпійських ігор, що відбулися в Італії.

Про це пише misto.media.

Серед нагороджених — бронзовий призер із парабіатлону, волинянин Дмитро Суярко.

Загалом глава держави відзначив спортсменів і тренерів низкою державних нагород, зокрема орденами «За заслуги» різних ступенів, «За мужність», княгині Ольги, князя Ярослава Мудрого, а також медалями та почесними званнями.

На Паралімпіаді, яка тривала з 6 по 15 березня, збірна України здобула 19 медалей:

три золоті;

вісім срібних;

вісім бронзових.

У загальнокомандному заліку Україна посіла сьоме місце та стала третьою за кількістю нагород.

Нагадаємо, Дмитро Суярко виборов бронзову медаль у індивідуальній гонці з парабіатлону серед чоловіків з порушеннями зору.

Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент нагородив паралімпійця з Волині державною відзнакою
Сьогодні, 11:03
Секретар Луцької міськради Юрій Безпятко склав повноваження
Сьогодні, 10:53
Відставка Луцького міського голови: депутати проголосували за зняття з посади Ігоря Поліщука
Сьогодні, 10:35
«Не дорікайте тим, хто збиває денно і нощно»: Мадяр відповів Садовому, чому дрони долетіли до Львова
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на Кравчука з шостого поверху випав чоловік: він загинув
Сьогодні, 09:45
