Президент нагородив паралімпійця з Волині державною відзнакою
Сьогодні, 11:03
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами спортсменів національної паралімпійської збірної України — чемпіонів і призерів ХІV зимових Паралімпійських ігор, що відбулися в Італії.
Про це пише misto.media.
Серед нагороджених — бронзовий призер із парабіатлону, волинянин Дмитро Суярко.
Загалом глава держави відзначив спортсменів і тренерів низкою державних нагород, зокрема орденами «За заслуги» різних ступенів, «За мужність», княгині Ольги, князя Ярослава Мудрого, а також медалями та почесними званнями.
На Паралімпіаді, яка тривала з 6 по 15 березня, збірна України здобула 19 медалей:
три золоті;
вісім срібних;
вісім бронзових.
У загальнокомандному заліку Україна посіла сьоме місце та стала третьою за кількістю нагород.
Нагадаємо, Дмитро Суярко виборов бронзову медаль у індивідуальній гонці з парабіатлону серед чоловіків з порушеннями зору.
Про це пише misto.media.
Серед нагороджених — бронзовий призер із парабіатлону, волинянин Дмитро Суярко.
Загалом глава держави відзначив спортсменів і тренерів низкою державних нагород, зокрема орденами «За заслуги» різних ступенів, «За мужність», княгині Ольги, князя Ярослава Мудрого, а також медалями та почесними званнями.
На Паралімпіаді, яка тривала з 6 по 15 березня, збірна України здобула 19 медалей:
три золоті;
вісім срібних;
вісім бронзових.
У загальнокомандному заліку Україна посіла сьоме місце та стала третьою за кількістю нагород.
Нагадаємо, Дмитро Суярко виборов бронзову медаль у індивідуальній гонці з парабіатлону серед чоловіків з порушеннями зору.
