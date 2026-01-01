На Волині на трьох трасах ремонтують дорогу: підрядники працюють у борг

На автомобільних дорогах державного значення Волинської області продовжують ліквідовувати пошкодження покриття. За минулий тиждень відремонтували понад 25 тисяч квадратних метрів.

Про це пише misto.media.

Роботи тривають на автошляхах із інтенсивним рухом, зокрема на трасах:

М-07 Київ — Ковель — Ягодин (у напрямку Любліна);

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (у напрямку Бухареста);

Р-15 Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква.

Для оперативного усунення пошкоджень дорожники переважно застосовують метод укладання великих карт. Це дозволяє швидше відновлювати проїзну частину та покращувати умови руху, зазначають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Наразі роботи виконують без фінансування. Як повідомила у коментарі misto.media фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Оксана Михальчук, підрядники працюють у борг. Згодом, після надходження коштів, вони подадуть акти виконаних робіт на оплату.

Загалом із початку року деформації дорожнього покриття усунули на площі понад 37 700 м².

Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
