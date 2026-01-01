Відкрила ФОП на прохання одногрупників: 18-річній волинянці нарахували 379 тисяч гривень податків





Чим хлопці будуть займатися — не цікавилася, поки не вирішила закрити ФОПа, розповіла у коментарі



Відкрила ФОП на прохання одногрупників



18-річній волинянці Кароліні, другокурсниці спеціальності "кібербезпека" одного з луцьких університетів, двоє одногрупників зателефонували наприкінці січня цього року і попросили про допомогу.



"Сказали, що їм треба відкрити ФОП, що там нічого страшного, лише зроблять декілька переказів і закриють все самі дуже швидко, — пригадує дівчина. — Вони приїхали до мене додому, з мого телефону все відкрили, поскидали собі інформацію, яка там їм треба була. За оренду ФОПу заплатили мені 1500 грн і все, одноразово".



2,5 мільйона гривень — за чотири дні



Дівчина у той час подала заявку на прийом на державну роботу, для цього їй треба було закрити ФОП. У податковій службі для припинення підприємницької діяльності Кароліні сказали подати звітність, сплатити податок на суму 5 тисяч гривень. А ще – взяти виписку з банку.



"У цій виписці я вперше побачила про перекази. За чотири дні вони зробили оборот у 2,5 мільйони гривень. Це така сума коштів нереальна. В мене з'явилась думка, звідки в таких людей звичайних стільки грошей. Але потім виявилося, що вони не організатори. Вони лише дроповоди, так їх зараз називають. Вони шукають людей на відкриття ФОПу", — каже Кароліна".



"Я не могла не спати, не їсти"



379 тисяч гривень — таку суму, говорить дівчина, вона має сплатити за дохід, який отримала від підприємницької діяльності.



"Де я такі гроші візьму? Я не могла не спати, не їсти. Я таких грошей ніколи в руках навіть не тримала, — розповідає Кароліна. — Я до цього взагалі не знала, що таке ФОП і з чого податки треба платити. Я цю всю інформацію взнала вже після того, як почалася ця вся метушня. І вони (ред.— одногрупники) не пояснювали мені всіх ризиків, що прийдеться звітність подавати".



Вся відповідальність — на власнику ФОП



Незалежно від віку, уся відповідальність за підприємницьку діяльність та операції лежить на тій людині, яка зареєструвала ФОП. Якщо людина бажає закрити ФОП, то за словами начальника управління оподаткування фізичних осіб Олександра Котюна, жодна несплачена нею сума податків не спишеться.



"Ця сума, яка впала на рахунок, вважається доходом від підприємницької діяльності. Дохід від підприємницької діяльності підлягає оподаткуванню", — говорить Олександр Котюн.



Подібні випадки — непоодинокі



Згідно зі статтею 36 Податкового кодексу України всі платники податків зобов'язані платити податки, каже адвокат Денис Деркач. У разі несплати податковий борг може стягнути виконавча служба.



"Напевно, якщо людина була під дією омани, а таке поняття в юриспруденції теж є, вона могла це вчиняти, не розуміючи значення своїх дій. Але це дуже складно довести, в першу чергу, з точки зору правової, — говорить Денис Деркач. — Найбільшою проблемою є те, що ці випадки непоодинокі, на жаль".



Що радять правоохоронці



Наразі поліція Волині зареєструвала одну заяву від мешканки області, яка, як і Кароліна, відкрила ФОП на прохання знайомих і як результат, залишилася з мільйоном гривень несплачених податків, розповіла речниця Ольга Бузулук.



"Так само натрапляли в соціальних мережах на схожі випадки. Поки що ці люди до поліції не зверталися, — каже Ольга Бузулук. — Наші застереження: на прохання інших людей не відкривати ФОП. Якщо робити це, то перед тим радитися з фахівцями. По-друге, ніколи нікому не давати доступу до своїх банківських рахунків та інших персональних даних".



"В мене лишилася надія лише на одногрупників"



У "Дії" 11 березня Кароліна оформила заявку на ліквідацію ФОПу, але звітність досі не подала, податки не заплатила. Імена одногрупників не називає, сподіваючись на те, каже, що вони виконають свої обіцянки.



"В мене лишилася надія лише на одногрупників. Вони кажуть, що подадуть звітність і заплатять суму податку. Якщо не заплатять, то єдиний варіант, який я бачу — це заява в поліцію. Бо більше виходів в мене немає суми такої, я точно ніде не знайду", — говорить дівчина.



"Легких грошей не буває"



Як додала Кароліна, її подруга теж того вечора наприкінці січня відкрила ФОП на прохання одногрупників. Але їй, каже дівчина, дуже пощастило.



"На її рахунку не встигли нічого прокрутити, — розповідає Кароліна. — Подрузі прийшло повідомлення з банку про підтвердження своєї підприємницької діяльності. А вона не відповіла на його. Через це заблокували її рахунок. Легких грошей не буває. Я це вже зрозуміла на своєму досвіді".



18-річна волинянка зазначила: має надію, що її ситуація вирішиться і закінчиться, як страшний сон.

