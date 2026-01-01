Катерину Шкльоду обрали секретарем Луцької міської ради





Новим секретарем Луцької міської ради і фактично в.о. міського голови стала депутатка від фракції «За майбутнє» Катерина Шкльода.



За її кандидатуру проголосував 31 депутат. Не підтримали - 5 депутатів. Недійсний бюлетень - 1.



Як зазначила Катерина Шкльода ще до моменту голосування - пріоритет в її роботі стане – стабільний розвиток міста, критичної інфраструктури, надання соціальних послуг населенню. Першим кроком буде аналіз актів від аудиторів щодо міської ради та усунення недоліків у роботі.



Довідка



1994 – 2004 рр.: навчалась у Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука.



2004 – 2009 рр.: навчалась та закінчила з відзнакою Луцький національний технічний університет, навчально-науково-виробничий інститут ресурсозбереження та будівництва, факультет екології та приладо-енергетичних систем, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».



2009 – 2013 рр.: навчалась та закінчила аспірантуру у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, хімічний факультет, спеціальність «Екологія».



Кар’єра



2011 р.: менеджер зі збуту ДП «Водгоспсервіс».



2011 р.: провідний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями Луцького міського центру зайнятості;



2011 – 2012 р.: начальник відділу активної підтримки безробітних Луцького міського центру зайнятості;



2013 – 2014 рр.: керівник пресцентру;



2014 – 2016 рр.: керівник проєкту «Створення інформаційного комплексу в сфері транскордонного екологічного туризму в Єврорегіоні Буг», що реалізовувався в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013;



2017 р.: спеціаліст відділу містобудування, соціально-економічного розвитку та інвестицій Зимнівської сільської ради;



2017 – 2019 рр.: начальник відділу сім’ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради;



2019 р.: заступник директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради; в. о. директора департаменту.



2020 – 2021 рр.: заступник голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»;



2021 – 2025 рр.: голова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»;



2025 р.: представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.



Депутатська діяльність



У жовтні 2020 р. обрана депутаткою Луцької міської ради від партії «ЗА Майбутнє». Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.







25 березня шляхом таємного голосування депутати Луцькради обрали секретаря.

