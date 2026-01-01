Катерину Шкльоду обрали секретарем Луцької міської ради
Сьогодні, 12:32
25 березня шляхом таємного голосування депутати Луцькради обрали секретаря.
Новим секретарем Луцької міської ради і фактично в.о. міського голови стала депутатка від фракції «За майбутнє» Катерина Шкльода.
За її кандидатуру проголосував 31 депутат. Не підтримали - 5 депутатів. Недійсний бюлетень - 1.
Як зазначила Катерина Шкльода ще до моменту голосування - пріоритет в її роботі стане – стабільний розвиток міста, критичної інфраструктури, надання соціальних послуг населенню. Першим кроком буде аналіз актів від аудиторів щодо міської ради та усунення недоліків у роботі.
Довідка
1994 – 2004 рр.: навчалась у Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука.
2004 – 2009 рр.: навчалась та закінчила з відзнакою Луцький національний технічний університет, навчально-науково-виробничий інститут ресурсозбереження та будівництва, факультет екології та приладо-енергетичних систем, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».
2009 – 2013 рр.: навчалась та закінчила аспірантуру у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, хімічний факультет, спеціальність «Екологія».
Кар’єра
2011 р.: менеджер зі збуту ДП «Водгоспсервіс».
2011 р.: провідний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями Луцького міського центру зайнятості;
2011 – 2012 р.: начальник відділу активної підтримки безробітних Луцького міського центру зайнятості;
2013 – 2014 рр.: керівник пресцентру;
2014 – 2016 рр.: керівник проєкту «Створення інформаційного комплексу в сфері транскордонного екологічного туризму в Єврорегіоні Буг», що реалізовувався в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013;
2017 р.: спеціаліст відділу містобудування, соціально-економічного розвитку та інвестицій Зимнівської сільської ради;
2017 – 2019 рр.: начальник відділу сім’ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради;
2019 р.: заступник директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради; в. о. директора департаменту.
2020 – 2021 рр.: заступник голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»;
2021 – 2025 рр.: голова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»;
2025 р.: представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.
Депутатська діяльність
У жовтні 2020 р. обрана депутаткою Луцької міської ради від партії «ЗА Майбутнє». Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Новим секретарем Луцької міської ради і фактично в.о. міського голови стала депутатка від фракції «За майбутнє» Катерина Шкльода.
За її кандидатуру проголосував 31 депутат. Не підтримали - 5 депутатів. Недійсний бюлетень - 1.
Як зазначила Катерина Шкльода ще до моменту голосування - пріоритет в її роботі стане – стабільний розвиток міста, критичної інфраструктури, надання соціальних послуг населенню. Першим кроком буде аналіз актів від аудиторів щодо міської ради та усунення недоліків у роботі.
Довідка
1994 – 2004 рр.: навчалась у Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука.
2004 – 2009 рр.: навчалась та закінчила з відзнакою Луцький національний технічний університет, навчально-науково-виробничий інститут ресурсозбереження та будівництва, факультет екології та приладо-енергетичних систем, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».
2009 – 2013 рр.: навчалась та закінчила аспірантуру у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, хімічний факультет, спеціальність «Екологія».
Кар’єра
2011 р.: менеджер зі збуту ДП «Водгоспсервіс».
2011 р.: провідний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями Луцького міського центру зайнятості;
2011 – 2012 р.: начальник відділу активної підтримки безробітних Луцького міського центру зайнятості;
2013 – 2014 рр.: керівник пресцентру;
2014 – 2016 рр.: керівник проєкту «Створення інформаційного комплексу в сфері транскордонного екологічного туризму в Єврорегіоні Буг», що реалізовувався в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013;
2017 р.: спеціаліст відділу містобудування, соціально-економічного розвитку та інвестицій Зимнівської сільської ради;
2017 – 2019 рр.: начальник відділу сім’ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради;
2019 р.: заступник директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради; в. о. директора департаменту.
2020 – 2021 рр.: заступник голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»;
2021 – 2025 рр.: голова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»;
2025 р.: представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.
Депутатська діяльність
У жовтні 2020 р. обрана депутаткою Луцької міської ради від партії «ЗА Майбутнє». Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині розшукують двох безвісти зниклих людей. ФОТО
Сьогодні, 12:44
Катерину Шкльоду обрали секретарем Луцької міської ради
Сьогодні, 12:32
Відкрила ФОП на прохання одногрупників: 18-річній волинянці нарахували 379 тисяч гривень податків
Сьогодні, 12:01