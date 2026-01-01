На Волині розшукують двох безвісти зниклих людей. ФОТО

Оперативники  Ковельського Районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклих жителів району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Левак Марина Володимирівна, 28 грудня 1984 року народження, жителька села Гута.   05 березня 2026 року пішла з дому та на даний час не повернулася. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети безвісти зниклої: зріст близько 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, очі карі, постійно одягає шапку яскравого кольору.
Андрусик Микола Миколайович, 03 лютого 1982 року народження, житель села  Гредьки. Чоловік 2 березня пішов з дому і не повернувся. Місцехзнаходження його  невідоме.

Був одягнений в куртку синього кольору, штани чорного кольору.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклих осіб, повідомити за номерами телефонів:  0970374210 або 102", - наголошують у поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сьогодні, 12:44
Сьогодні, 12:32
Сьогодні, 12:17
Сьогодні, 12:01
Сьогодні, 11:49
Медіа
відео
1/8