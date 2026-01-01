На Волині розшукують двох безвісти зниклих людей. ФОТО

Оперативники Ковельського Районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклих жителів району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині., 28 грудня 1984 року народження, жителька села Гута. 05 березня 2026 року пішла з дому та на даний час не повернулася. Де перебуває зараз – невідомо.зріст близько 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, очі карі, постійно одягає шапку яскравого кольору., 03 лютого 1982 року народження, житель села Гредьки. Чоловік 2 березня пішов з дому і не повернувся. Місцехзнаходження його невідоме.Був одягнений в куртку синього кольору, штани чорного кольору."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклих осіб, повідомити за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.