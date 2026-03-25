Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти, - Орбан
Сьогодні, 13:03
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не отримає газ, поки не відновить транзит нафтропроводом “Дружба”.
Про це повідомляє LB.ua.
“Поки Україна не постачає нафту, з боку Угорщини не отримує газ. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо регульовану ціну на бензин і знижену ціну на газ для населення”, – написав Орбан у “Фейсбуці”.
У відео зверненні Орбан каже, що Україна вже 30 днів блокує роботу нафтопроводу “Дружба”.
“Ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишається у нас, будемо накопичувати вдома”, – сказав Орбан.
У лютому 2026 року Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну.
Словаччина також припинила аварійні поставки електроенергії в Україну.
