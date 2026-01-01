Рада дозволила не платити за комуналку у зруйнованому житлі. Деталі





Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Софія Федина, пише



За відповідний законопроєкт №13155 проголосували 308 народних депутатів.



Автори документа пояснюють: через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі, голови правлінь ЖБК та ОСББ продовжують нараховувати плату за житлову послугу власникам знищеного або пошкодженого майна.



Ухвалені зміни мають забезпечити право громадян на звільнення від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком у разі його пошкодження/руйнування, що частково призвело до неможливості його подальшої експлуатації, як-от окремі квартири, нежитлові приміщення чи місця загального користування, де фактично послуги не надаються до моменту повного відновлення будинку.



Дату пошкоджень/знищення та дату відновлення будуть установлювати комісії після обстеження. Вони фіксуватимуть категорію пошкоджень, що є підставою для:



зупинення/поновлення нарахування плати за комунальні послуги й абонентське обслуговування;



зупинення/поновлення нарахування або перерахунку/коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;



зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги людям, майно яких знищено й не підлягає відновленню;



зупинення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до ухвалення рішення щодо такої пільги з урахуванням вимог статей 12 та 266 Податкового Кодексу України.



Під час воєнного стану й протягом року після його завершення нарахування плати за комунальні послуги враховуватиме обставини пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості в порядку, який пропонується.

