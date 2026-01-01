Внаслідок удару дроном загинув воїн з Волині Сергій Панасюк

На війні загинув сержант, 22.06.1974 р.н., уродженець с. Бобли.Про це повідомили у Турійській громаді."Не стало захисника 23 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Степне Запорізького р-ну Запорізької області, внаслідок прямого влучання БпЛА. Був начальником радіолокаційної станції взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів.Висловлюємо щирі співчуття мамі, доньці, рідним і близьким загиблого. Розділяємо з вами біль важкої втрати і схиляємо голови в скорботі", - йдеться в повідомленні.У зв’язку із трагічною звісткою у громаді оголошується триденна жалоба.Зазначається, що про повернення Героя «на щиті» та чин поховання буде повідомлено додатково.