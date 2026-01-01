Внаслідок удару дроном загинув воїн з Волині Сергій Панасюк
Сьогодні, 13:38
На війні загинув сержант Панасюк Сергій Васильович, 22.06.1974 р.н., уродженець с. Бобли.
Про це повідомили у Турійській громаді.
"Не стало захисника 23 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Степне Запорізького р-ну Запорізької області, внаслідок прямого влучання БпЛА. Був начальником радіолокаційної станції взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів.
Висловлюємо щирі співчуття мамі, доньці, рідним і близьким загиблого. Розділяємо з вами біль важкої втрати і схиляємо голови в скорботі", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку із трагічною звісткою у громаді оголошується триденна жалоба.
Зазначається, що про повернення Героя «на щиті» та чин поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Про це повідомили у Турійській громаді.
"Не стало захисника 23 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Степне Запорізького р-ну Запорізької області, внаслідок прямого влучання БпЛА. Був начальником радіолокаційної станції взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів.
Висловлюємо щирі співчуття мамі, доньці, рідним і близьким загиблого. Розділяємо з вами біль важкої втрати і схиляємо голови в скорботі", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку із трагічною звісткою у громаді оголошується триденна жалоба.
Зазначається, що про повернення Героя «на щиті» та чин поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
