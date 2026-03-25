Міноборони готує ключові зміни щодо мобілізації і рішення щодо СЗЧ





Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у соцмережах, пише



Федоров повідомляє, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.



Зазначається, що сторони обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання: тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.



За словами Федорова, також провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема йдеться про ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.



"За завданням президента, спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції", - сказав Федоров.

Команда Міністерства оборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо самовільного залишення частини, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців – щодо термінів служби та грошового забезпечення.Про це повідомив міністр оборониу соцмережах, пише Українська правда Федоров повідомляє, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.Зазначається, що сторони обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання: тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.За словами Федорова, також провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема йдеться про ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію."За завданням президента, спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції", - сказав Федоров.

