Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів

Жителька Донеччини намагалася вивезти з України ікони.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Учора вранці в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили предмети, що можуть мати культурну цінність. Йдеться про дев’ять ікон, в тому числі й старовинних.Їх в особистих речах везла 69-річна жителька Донецької області, яка прямувала до Польщі автобусом сполученням «Краматорськ – Варшава».За словами пасажирки, знайомий житель Краматорська попросив її вивезти за кордон ікони, аби вберегти їх від знищення, через наближення лінії фронту до міста.Знайдені предмети вилучили на склад митниці. В подальшому експертиза встановить їх оціночну вартість та культурну цінність.