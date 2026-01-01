Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів

Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Жителька Донеччини намагалася вивезти з України ікони.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Учора вранці в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили предмети, що можуть мати культурну цінність. Йдеться про дев’ять ікон, в тому числі й старовинних.

Їх в особистих речах везла 69-річна жителька Донецької області, яка прямувала до Польщі автобусом сполученням «Краматорськ – Варшава».
За словами пасажирки, знайомий житель Краматорська попросив її вивезти за кордон ікони, аби вберегти їх від знищення, через наближення лінії фронту до міста.
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів

Знайдені предмети вилучили на склад митниці. В подальшому експертиза встановить їх оціночну вартість та культурну цінність.
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів

Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Сьогодні, 15:37
На Волині водій автівки зіткнувся з вантажівкою
Сьогодні, 15:00
Міноборони готує ключові зміни щодо мобілізації і рішення щодо СЗЧ
Сьогодні, 14:47
Рада дозволила не платити за комуналку у зруйнованому житлі. Деталі
Сьогодні, 14:10
Внаслідок удару дроном загинув воїн з Волині Сергій Панасюк
Сьогодні, 13:38
