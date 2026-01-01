Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Сьогодні, 15:37
Жителька Донеччини намагалася вивезти з України ікони.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Учора вранці в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили предмети, що можуть мати культурну цінність. Йдеться про дев’ять ікон, в тому числі й старовинних.
Їх в особистих речах везла 69-річна жителька Донецької області, яка прямувала до Польщі автобусом сполученням «Краматорськ – Варшава».
За словами пасажирки, знайомий житель Краматорська попросив її вивезти за кордон ікони, аби вберегти їх від знищення, через наближення лінії фронту до міста.
Знайдені предмети вилучили на склад митниці. В подальшому експертиза встановить їх оціночну вартість та культурну цінність.
