На Волині водій автівки зіткнувся з вантажівкою





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 12:00. Унаслідок зіткнення постраждав водій легковика.



За попередньою інформацією, 45-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої також перебував 45-річний чоловік.



Унаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.



Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.





Поблизу Оздова легковик зіткнувся з вантажівкою: є травмований.

