На Волині водій автівки зіткнувся з вантажівкою

На Волині водій автівки зіткнувся з вантажівкою
Поблизу Оздова легковик зіткнувся з вантажівкою: є травмований.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 12:00. Унаслідок зіткнення постраждав водій легковика.

За попередньою інформацією, 45-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої також перебував 45-річний чоловік.
На Волині водій автівки зіткнувся з вантажівкою

Унаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.
На Волині водій автівки зіткнувся з вантажівкою

Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.


На Волині водій автівки зіткнувся з вантажівкою
