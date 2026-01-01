40-річний чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки на Кравчука: у поліції повідомили деталі трагедії

У вівторок, 24 березня, з вікна багатоповерхівки в Луцьку вистрибнув чоловік.

Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.

Інцидент стався близько 21:30 на вулиці Кравчука. За даними слідства, з вікна п’ятого поверху вистрибнув 40-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Тіло лучанина направили на судово-медичну експертизу. За інформацією поліції, загиблий – місцевий житель, який проживав у цьому будинку. Передсмертної записки він не залишив.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство») та наразі встановлюють усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: чоловік, Луцьк, вікно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8