40-річний чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки на Кравчука: у поліції повідомили деталі трагедії

У вівторок, 24 березня, ZAXID.NET повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.Інцидент стався близько 21:30 на вулиці Кравчука. За даними слідства, з вікна п'ятого поверху вистрибнув 40-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.Тіло лучанина направили на судово-медичну експертизу. За інформацією поліції, загиблий – місцевий житель, який проживав у цьому будинку. Передсмертної записки він не залишив.Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство») та наразі встановлюють усі обставини події.

