Зіткнення авто та вантажівки на Волині: водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 16:29
ДТП з рятуванням у Луцькому районі: водія деблокували з понівеченого авто.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 березня об 11:24 у селі Оздів Боратинської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового та вантажного автомобілів.
Внаслідок зіткнення з вантажівкою водій легковика опинився затиснутим у салоні понівеченого авто.
Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою гідравлічного інструменту оперативно деблокували потерпілого та передали його медикам швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.
