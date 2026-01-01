Біля Луцька водій «провіз» на капоті авто працівника ТЦК. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
25 березня близько 10:30 у селі Гаразджа військовослужбовці ТЦК та СП спільно з представниками поліції проводили заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського ТЦК та СП.
Під час перевірки поліцією було зупинено автомобіль, у якому перебували дві особи. Водій вийшов із транспортного засобу для надання документів, а пасажир у цей час пересів на місце водія та почав рух автомобілем. Військовослужбовець намагався зупинити транспортний засіб, однак через раптовий початок руху був протягнутий дорогою, перебуваючи на капоті автомобіля.
Завдяки діям поліції автомобіль було зупинено, а особу, яка порушила правила військового обліку, доставлено до ТЦК та СП для можливого подальшого проходження військової служби.
Увага! На відео ненормативна лексика!
Вибір редактора
Останні новини
Біля Луцька водій «провіз» на капоті авто працівника ТЦК. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
40-річний чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки на Кравчука: у поліції повідомили деталі трагедії
Сьогодні, 16:00
Через «Ягодин» жителька Донеччини хотіла вивезти ікони: каже, на прохання знайомого, аби вберегти від обстрілів
Сьогодні, 15:37
На Волині водій автівки зіткнувся з вантажівкою
Сьогодні, 15:00