Біля Луцька водій «провіз» на капоті авто працівника ТЦК. ВІДЕО

25 березня близько 10:30 у селі Гаразджа військовослужбовці ТЦК та СП спільно з представниками поліції проводили заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського ТЦК та СП.

Під час перевірки поліцією було зупинено автомобіль, у якому перебували дві особи. Водій вийшов із транспортного засобу для надання документів, а пасажир у цей час пересів на місце водія та почав рух автомобілем. Військовослужбовець намагався зупинити транспортний засіб, однак через раптовий початок руху був протягнутий дорогою, перебуваючи на капоті автомобіля.

Завдяки діям поліції автомобіль було зупинено, а особу, яка порушила правила військового обліку, доставлено до ТЦК та СП для можливого подальшого проходження військової служби.

Увага! На відео ненормативна лексика!


