Завтра у частині Луцька упродовж доби не буде води. АДРЕСИ





Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцьководоканал".



"У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на Гнідавській насосній станції, 26 березня з 08:00 ранку і орієнтовно на 24 години буде відсутнє водопостачання за адресами:



- вул. Виробнича



- вул. Магістральна



- та прилеглі вулиці", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що після завершення робіт можливе тимчасове погіршення якості води.



