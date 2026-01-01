Завтра у частині Луцька упродовж доби не буде води. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:02
Завтра, 26 березня, упродовж доби не буде води в частини споживачів Луцька.
Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцьководоканал".
"У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на Гнідавській насосній станції, 26 березня з 08:00 ранку і орієнтовно на 24 години буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Виробнича
- вул. Магістральна
- та прилеглі вулиці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після завершення робіт можливе тимчасове погіршення якості води.
