Якою буде погода 26 березня: прогноз синоптиків

Популярна українська синоптикиняподілилася свіжим прогнозом погоди на четвер, 26 березня. За її словами, завтра на українців чекає ще один надзвичайно теплий та комфортний весняний день, проте Україна вже готується до чергового похолодання.У четвер на всій території України переважатиме тепла погода. Максимальна температура повітря протягом дня очікується в межах +12...+17 градусів, що дозволить сповна насолодитися прогулянками.Опади у більшості областей завтра малоймовірні, лише на Луганщині та в навколокарпатських регіонах можливий невеликий дощ.Щодо погоди у столиці, то 26 березня у Києві прогнозують суху та теплу погоду. Температура повітря у місті підніметься до комфортних +15 градусів, що створює ідеальні умови для прогулянок чи завершення весняних справ на вулиці.Проте Наталка Діденко звертає увагу на те, що найближчим часом очікується зміна погодних умов. Вже наприкінці березня та на початку квітня вологої погоди в Україні побільшає, а температурні показники почнуть стрімко знижуватися.