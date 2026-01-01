Вісім днів не дожив до дня народження: на Харківщині загинув воїн з Волині Олександр Решетюк

Олександр Олександрович Решетюк.



Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.



"Життя 46-річного військовослужбовця обірвалося 21 березня на Харківщині під час виконання бойового завдання із захисту України. Лише вісім днів Олександр Решетюк не дожив до свого дня народження", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

